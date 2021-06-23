Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bu uyarılara dikkat! Kalbin düzgün çalışmadığını gösteren 8 sinyal
Giriş Tarihi: 23.06.2021 08:56 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 09:06

Bu uyarılara dikkat! Kalbin düzgün çalışmadığını gösteren 8 sinyal

Vücutta bulunan en önemli organlarımızdan biri olan kalbimizi korumak için birçok yöntem bulunuyor. Günlük hayatta yaşanan , tüketilen besinlerle birlikte kalbi yorabiliriz. Kalbimiz düzgün çalışmadığında bize sinyaller gönderir. Bu sinyalleri dikkate alarak krizi riskini ortadan kaldırabilirsiniz. Peki nedir bu sinyaller? İşte kalbin düzgün çalışmadığını gösteren 8 sinyal...

Bu uyarılara dikkat! Kalbin düzgün çalışmadığını gösteren 8 sinyal

HER YIL YALNIZCA 610 BİN KİŞİ...

Yapılan araştırmalara göre her yıl yalnızca 610 bin kişi hastalıkları ile ilgili sorunlar yaşıyor.

Bu uyarılara dikkat! Kalbin düzgün çalışmadığını gösteren 8 sinyal

Erken tanı ile rahatsızlıklarından hayati bir risk yaratmadan kurtulmak istiyorsanız kalp hastalıklarını işaret eden sinyaller işinize yarayabilir. İşte kalbinizin düzgün çalışmadığını gösteren 8 yaygın işaret…

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bu uyarılara dikkat! Kalbin düzgün çalışmadığını gösteren 8 sinyal

KOLLARA YAYILAN AĞRI

hastalıklarına işaret eden en önemli sinyallerden birisi kola yayılan ağrılar. Kol ağrısı erkeklerde sol kısımda olurken kadınlarda bu durum iki kol ağrısı olarak kendini gösterebiliyor.

Bu uyarılara dikkat! Kalbin düzgün çalışmadığını gösteren 8 sinyal

Kadınların bazı zamanlarda kollarında hissettiği ağrılar sinir sistemi ile alakalı olacağından doğru bir tanı için mutlaka uzmana danışılmalıdır.

Bu uyarılara dikkat! Kalbin düzgün çalışmadığını gösteren 8 sinyal

ŞİDDETLİ ÖKSÜRÜK

Birçok farklı hastalıkta görülebilen şiddetli öksürük özellikle pembe bir sıvı ile birlikte görüldüğünde yetmezliğine işaret ediyor olabilir.

SON DAKİKA