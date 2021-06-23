Bu uyarılara dikkat! Kalbin düzgün çalışmadığını gösteren 8 sinyal

Vücutta bulunan en önemli organlarımızdan biri olan kalbimizi korumak için birçok yöntem bulunuyor. Günlük hayatta yaşanan stres, tüketilen besinlerle birlikte kalbi yorabiliriz. Kalbimiz düzgün çalışmadığında bize sinyaller gönderir. Bu sinyalleri dikkate alarak kalp krizi riskini ortadan kaldırabilirsiniz. Peki nedir bu sinyaller? İşte kalbin düzgün çalışmadığını gösteren 8 sinyal...