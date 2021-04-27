Bu yiyecekten uzak durun! Sinir sistemini etkilediği ortaya çıktı

Vücut sağlığı için tükettiğimiz besinler büyük önem taşıyor. Son günlerde çoğalan hastalıklardan dolayı sağlıklı besinleri tüketerek sağlığımızı korumak en doğrusu olacaktır. Bazı gıdalar içeriğinde bulunan kimyasal maddelerden dolayı sağlığımızı tehdit edebiliyor. Pek hangi gıdalar yararlı ve zararlı? Bazı besinler sinir sistemimizi etkilerken bazı besinler de beyin fonksiyonlarımızı etkilemektedir. İşte besinlerin vücudumuz üzerinde dikkat çeken etkileri...