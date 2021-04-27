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Haberler Galeri Bu yiyecekten uzak durun! Sinir sistemini etkilediği ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 27.04.2021 14:28 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 14:42

Bu yiyecekten uzak durun! Sinir sistemini etkilediği ortaya çıktı

Vücut sağlığı için tükettiğimiz büyük önem taşıyor. Son günlerde çoğalan hastalıklardan dolayı sağlıklı besinleri tüketerek sağlığımızı korumak en doğrusu olacaktır. Bazı içeriğinde bulunan kimyasal maddelerden dolayı sağlığımızı tehdit edebiliyor. Pek hangi gıdalar yararlı ve zararlı? Bazı besinler sinir sistemimizi etkilerken bazı besinler de beyin fonksiyonlarımızı etkilemektedir. İşte besinlerin vücudumuz üzerinde dikkat çeken etkileri...

Bu yiyecekten uzak durun! Sinir sistemini etkilediği ortaya çıktı

PATLAMIŞ MISIR

Patlamış mısır, sinir sisteminin düzgün çalışmasını sağlayan protein, altın, fosfor, demir, silikon ve magnezyum içerir. Patlamış mısırın içerdiği B vitamini de depresyon ve stresle savaşmaya yardımcı oluyor.

Bu yiyecekten uzak durun! Sinir sistemini etkilediği ortaya çıktı

TARÇIN

Tarçın, son derece önemli bileşenler içerdiği için beyni çok daha aktif kılar. Tarçın kokusu, çok fazla dikkat, görsel hafıza ve hızlı reaksiyon gerektiren şeyleri çözmemize yardımcı olur.

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Bu yiyecekten uzak durun! Sinir sistemini etkilediği ortaya çıktı

SAFRAN

Safran birçok mineral, B vitamini ve C vitamini içerir. Beyin fonksiyonlarını daha iyi hale getirir ve hatta bazı rahatsızlıkları bile tedavi eder.

Bu yiyecekten uzak durun! Sinir sistemini etkilediği ortaya çıktı

TON BALIĞI

Ton balıklarında bol miktarda cıva bulunmaktadır. Vücuttaki fazla cıva, hafıza sorunlarına yol açabilir. Ayrıca hormonları etkileyen ve sinir sisteminin işlevini bozan sentetik bir kimyasal olan poliklorlu bifenil içerir.

Bu yiyecekten uzak durun! Sinir sistemini etkilediği ortaya çıktı

FASULYE

Fasulye zaten bildiğiniz üzere asitli bir . Çok fazla fasulye tüketirseniz, vücudunuz demir gibi mineralleri parçalamakta zorlanacaktır. Bu, beyine kan temini ve anemi gelişimi ile ilgili sorunlara yol açabilir.

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