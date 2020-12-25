Bu yöntem sayesinde dişleriniz inci gibi olacak! İşte dişleri beyazlatmanın doğal yolları

Zerdeçal, iyi bilinen bir diş beyazlatma bitkisidir. Dişlerinizi inci gibi parlatmaya ve plakların önlenmesine yardımcı olur. Çünkü zerdeçal tozu iltihap önleyici ve anti-mikrobik özelliklere de sahiptir. Aşağıya ana maddesi zerdeçal olan ve dişlerinizi beyazlatmanın yanı sıra ağız sağlığınıza da fayda sağlayacak bir diş macunu tarifi bırakıyoruz. Bu macunu hazırlamak 5 dakikanızı bile almayacak!