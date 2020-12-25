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Bu yöntem sayesinde dişleriniz inci gibi olacak! İşte dişleri beyazlatmanın doğal yolları

Doğal yöntemlerle beyazlatmanın yolları merak konusu oldu. Birçok uzmanın tavsiyeleri üzerine insanlar kimyasal maddeler yerine doğal yöntemleri tercih etmeye başladı. Bu besinlerle evde kendi diş macununuzu yaparak dişleriniz beyazlatmanız mümkün. Peki nasıl hazırlanır? Doğal diş macunu yaparken hangi besinler kullanılır? İşte dişleri beyazlatan doğal diş macunu tarifi...

Giriş Tarihi: 25.12.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 13:15
Bu yöntem sayesinde dişleriniz inci gibi olacak! İşte dişleri beyazlatmanın doğal yolları

Bu besinlerle evde kendi macununuzu yaparak dişleriniz beyazlatmanız mümkün. Peki nasıl hazırlanır? Doğal diş macunu yaparken hangi besinler kullanılır? İşte dişleri beyazlatan doğal diş macunu tarifi...

Bu yöntem sayesinde dişleriniz inci gibi olacak! İşte dişleri beyazlatmanın doğal yolları

temizliği sağlığımız için çok önemli bir etkendir. Günlük bakımı iyi yapılarak doktorların tavsiye ettiği bir şekilde fırçalama işleminin yapılması gerekir. Peki ya diş macunu seçimi? Eğer diş macununuzu evde doğal yöntemlerle kendiniz yapmak istiyorsanız bu tarif tam size göre.

İşte bembeyaz dişler için zerdeçallı diş macunu tarifi...

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Bu yöntem sayesinde dişleriniz inci gibi olacak! İşte dişleri beyazlatmanın doğal yolları

Zerdeçal, iyi bilinen bir beyazlatma bitkisidir. Dişlerinizi inci gibi parlatmaya ve plakların önlenmesine yardımcı olur. Çünkü zerdeçal tozu iltihap önleyici ve anti-mikrobik özelliklere de sahiptir. Aşağıya ana maddesi zerdeçal olan ve dişlerinizi beyazlatmanın yanı sıra ağız sağlığınıza da fayda sağlayacak bir diş macunu tarifi bırakıyoruz. Bu macunu hazırlamak 5 dakikanızı bile almayacak!

Bu yöntem sayesinde dişleriniz inci gibi olacak! İşte dişleri beyazlatmanın doğal yolları

ZERDEÇALLI DİŞ MACUNU

Malzemeler:

1 çay kaşığı toz zerdeçal
1 yemek kaşığı kabartma tozu
Yeteri kadar Hindistan cevizi yağı

Bu yöntem sayesinde dişleriniz inci gibi olacak! İşte dişleri beyazlatmanın doğal yolları

Hazırlanışı:

Zerdeçal ve kabartama tozunu bir kaba koyun ve macun kıvamını alana kadar Hindistan cevizi yağı ekleyerek karıştırın. Ev yapımı macununuz hazır!

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