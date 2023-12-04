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Haberler Galeri Burun akıntısını şıp diye kesiyor! Bu tarifle kış boyu rahat nefes alacaksınız…
Giriş Tarihi: 04.12.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 09:50

Burun akıntısını şıp diye kesiyor! Bu tarifle kış boyu rahat nefes alacaksınız…

Burun akıntısının şiddetli ve sürekli bir biçimde olması, kişinin günlük aktivitelerini yerine getirmesini engelleyebilir böylece yaşam kalitesinin olumsuz bir biçimde etkilenmesine neden olur. Burun akıntısı ve tıkanıklığıyla birlikte gelişen pek çok şikayeti ortadan kaldırabilmek için ise oldukça kolay bir yol mevcut. Bu besin sayesinde burun akıntısından eser kalmıyor! İşte adeta doğal ilaç olan o besin ve detayları…

Burun akıntısını şıp diye kesiyor! Bu tarifle kış boyu rahat nefes alacaksınız…

Burun akıntısı; grip, soğuk algınlığı ya da alerji sonucunda meydana gelebilir. Özellikle havaların soğumasıyla birlikte burun akıntısı şikayetleri oldukça artmaya başladı. Bu şikayetin önüne geçebilmek için sarımsağın faydalarından yararlanabilirsiniz.

Burun akıntısını şıp diye kesiyor! Bu tarifle kış boyu rahat nefes alacaksınız…

Sarımsakta yer alan allisin isimli maddenin antifungal, antiviral ve antibakteriyel özellikleri bulunur. Bu sayede burun akıntısının kesilmesinde rol oynar.

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Burun akıntısını şıp diye kesiyor! Bu tarifle kış boyu rahat nefes alacaksınız…

Bunun için dört diş sarımsağı küçük parçalar haline getirin. Ardından cezvenin içerisine bir bardak ve su sarımsak parçalarını ilave edip kaynatın.

Burun akıntısını şıp diye kesiyor! Bu tarifle kış boyu rahat nefes alacaksınız…

Elde ettiğiniz karışımın içerisine az miktarda şeker ekleyip gün içerisinde iki kez olacak biçimde tüketebilirsiniz.

Burun akıntısını şıp diye kesiyor! Bu tarifle kış boyu rahat nefes alacaksınız…

Gün içerisinde dört kez olacak biçimde küçük sarımsak parçası tüketmek de burun akıntısına karşı iyi gelir.

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