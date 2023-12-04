Giriş Tarihi: 04.12.2023 09:46
Güncelleme Tarihi: 04.12.2023
09:50
Burun akıntısını şıp diye kesiyor! Bu tarifle kış boyu rahat nefes alacaksınız…
Burun akıntısının şiddetli ve sürekli bir biçimde olması, kişinin günlük aktivitelerini yerine getirmesini engelleyebilir böylece yaşam kalitesinin olumsuz bir biçimde etkilenmesine neden olur. Burun akıntısı ve tıkanıklığıyla birlikte gelişen pek çok şikayeti ortadan kaldırabilmek için ise oldukça kolay bir yol mevcut. Bu besin sayesinde burun akıntısından eser kalmıyor! İşte adeta doğal ilaç olan o besin ve detayları…