Canan Karatay bardak bardak içti! 'Kanseri önlüyor' dedi ve...

Kilis Zeytin Üreticileri Birliği bahçesinde düzenlenen "Kilis Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Günü" etkinliğine katılan Canan Karatay, zeytinyağının önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Canan Karatay; "Zeytinyağı alzheimeri, parkinsonu önler bu yüzden çok önemlidir. Özellikle organik olduğundan dolayı alzheimer için çok önemli bir önleyicidir. Yaşlılarımızın hatta yaşlanmadan şimdiden sabah akşam içmeniz lazım. Özellikle evde yaşlılarımız varsa, bakıma muhtaç olan büyüklerimiz varsa bunlara sabah akşam bir kahve fincanı soğuk sıkım, doğal ve organik Kilis zeytinyağı verebilirsiniz" dedi.