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bardak bardak içti! 'Kanseri önlüyor' dedi ve...

Zeytin Üreticileri Birliği bahçesinde düzenlenen "Kilis Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Günü" etkinliğine katılan , zeytinyağının önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Canan Karatay; "Zeytinyağı alzheimeri, parkinsonu önler bu yüzden çok önemlidir. Özellikle organik olduğundan dolayı alzheimer için çok önemli bir önleyicidir. Yaşlılarımızın hatta yaşlanmadan şimdiden sabah akşam içmeniz lazım. Özellikle evde yaşlılarımız varsa, bakıma muhtaç olan büyüklerimiz varsa bunlara sabah akşam bir kahve fincanı soğuk sıkım, doğal ve organik Kilis zeytinyağı verebilirsiniz" dedi.

AA Sağlık
Giriş Tarihi: 16.11.2019 14:24 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 15:09
Canan Karatay bardak bardak içti! 'Kanseri önlüyor' dedi ve...

Zeytin Üreticileri Birliği bahçesinde düzenlenen "Kilis Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Günü" etkinliğine katılan , zeytinyağının önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Canan Karatay; "Zeytinyağı alzheimeri, parkinsonu önler bu yüzden çok önemlidir. Özellikle organik olduğundan dolayı alzheimer için çok önemli bir önleyicidir. Yaşlılarımızın hatta yaşlanmadan şimdiden sabah akşam içmeniz lazım. Özellikle evde yaşlılarımız varsa, bakıma muhtaç olan büyüklerimiz varsa bunlara sabah akşam bir kahve fincanı soğuk sıkım, doğal ve organik Kilis zeytinyağı verebilirsiniz" dedi.

Canan Karatay bardak bardak içti! 'Kanseri önlüyor' dedi ve...

Valisi Recep Soytürk, "Üretiyoruz kaliteli de üretiyoruz birtakım eksikliklerimiz var. Organik diyoruz ama organik olabilmesi için hem üretimde kullanacağımız ilaçlar hem toplama tekniklerine ve ondan sonraki sıkım aşamasındaki tekniklere çok dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.

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Canan Karatay bardak bardak içti! 'Kanseri önlüyor' dedi ve...

Soytürk, Suriye sınırındaki Kocabeyli Köyü Zeytin Üreticileri Birliği bahçesinde düzenlenen "Kilis Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Günü" etkinliğinde, bu tür etkinliklerle kentin yöresel ürünlerinin dünyaya tanıtılmasına katkı sunulmasının amaçlandığını söyledi.

Canan Karatay bardak bardak içti! 'Kanseri önlüyor' dedi ve...

"EN KALİTELİ ZEYTİNYAĞI KİLİS'TEDİR"

Göreve başlamasının ardından bir yıl geçtiğini ve ilk geldiği dönemde kendisine "Dünyanın en eski zeytin ağaçları burada ve en kaliteli zeytinyağı 'tedir." denildiğini aktaran Vali Soytürk, "Bunu bir yıldır yaşıyorum ve tadıyorum gerçekliği çok yüksek. Ama bizim bunu belgelememiz ve sertifikasını almamız lazım.

Canan Karatay bardak bardak içti! 'Kanseri önlüyor' dedi ve...

O yüzden üniversite ve hocalarımızla bu çalışmayı bir taraftan yürütüyoruz. Üretiyoruz kaliteli de üretiyoruz birtakım eksikliklerimiz var. Organik diyoruz ama organik olabilmesi için hem üretimde kullanacağımız ilaçlar hem toplama tekniklerine ve ondan sonraki sıkım aşamasındaki tekniklere çok dikkat etmemiz gerekiyor." diye konuştu. Vali Soytürk, 'te organik olarak elde edilen zeytinyağını korumak için ürüne başka bölgelerden getirilen yağların katılmaması gerektiğini vurguladı.

Canan Karatay bardak bardak içti! 'Kanseri önlüyor' dedi ve...

"ZEYTİNYAĞI GERÇEKTEN İNSANLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRIR"

AK Parti Milletvekili Ahmet Salih Dal da bölgede yetiştirilen zeytinlerin dünyanın en eski ağaçları arasında olduğunu belirterek, "Bundan dolayıdır ki bu bölgede yaşam kalitesi diğer bölgelere göre daha fazladır. Çünkü zeytinyağı gerçekten insanların yaşam kalitesini artırır. " ifadesini kullandı.

Canan Karatay bardak bardak içti! 'Kanseri önlüyor' dedi ve...

Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut da Prof. Dr. 'ın kente gelişi ve yaptığı bilgilendirme sonucunda ne kadar büyük bir servet ve hazineye sahip olduklarını daha iyi anladıklarını kaydetti. Prof. Dr. Canan Karatay da zeytinyağının doğanın yetişkinlere bahşettiği "ana sütü" olduğunu anlattı.

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