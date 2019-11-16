Canan Karatay bardak bardak içti! 'Kanseri önlüyor' dedi ve...

O yüzden üniversite ve hocalarımızla bu çalışmayı bir taraftan yürütüyoruz. Üretiyoruz kaliteli de üretiyoruz birtakım eksikliklerimiz var. Organik diyoruz ama organik olabilmesi için hem üretimde kullanacağımız ilaçlar hem toplama tekniklerine ve ondan sonraki sıkım aşamasındaki tekniklere çok dikkat etmemiz gerekiyor." diye konuştu. Vali Soytürk, Kilis'te organik olarak elde edilen zeytinyağını korumak için ürüne başka bölgelerden getirilen yağların katılmaması gerektiğini vurguladı.