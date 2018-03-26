Türkiye'nin en iyi haber sitesi

ı böyle içiyorsanız dikkat!

, kahve gibi içecekleri sıcak tüketmenin çok zararlı olduğu, sıcak çay içmenin, özellikle sigara içen ve alkol tüketen kişilerde yemek borusu kanseri riskini beş kat artırdığı belirlendi.

Giriş Tarihi: 26.03.2018 10:51 Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 10:56
  • 1
  • 14
ı böyle içiyorsanız dikkat!
Çayı böyle içiyorsanız dikkat!

ülkemizde çok tüketilen vazgeçilmez içeceklerimizdendir. Ancak son yapılan araştırmalar, çayla ilgili birçoğumuzu üzecek sonuçlar ortaya çıkardı. Araştırmalara göre, sıcak sıvı, yemek borusunun astarını tahriş ediyor ve iltihaplanmaya neden oluyor.

  • 2
  • 14
ı böyle içiyorsanız dikkat!
Çayı böyle içiyorsanız dikkat!

Uluslararası çalışmalarda, ABD ve Avrupa'da 149 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda nadiren tüketiliyor ancak Türkiye, Rusya, İran ve Güney Amerika gibi yerlerde, oldukça sıcak içildiği belirlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 14
ı böyle içiyorsanız dikkat!
Çayı böyle içiyorsanız dikkat!

İranlı bilim adamlarının yaptığı incelemeler tiryakilerini üzecek cinsten. Araştırma, sıcak çayın yemek borusu kanserine neden olduğunu ortaya çıkardı. Ocaktan yeni alınmış sıcak içecekler boğazın dokusuna zarar veriyor ve kansere yakalanma riski 5 kat daha artıyor.

  • 4
  • 14
ı böyle içiyorsanız dikkat!
Çayı böyle içiyorsanız dikkat!

Tıp bilimciler tarafından yapılan araştırma kapsamında, 300 kanserli ve 571 kanser olasılığı yüksek kişilerin içme alışkanlıkları incelendi. Araştırma için gönüllü olan kişilerin neredeyse hepsi düzenli olarak siyah çay tüketen bireylerdi.

  • 5
  • 14
ı böyle içiyorsanız dikkat!
Çayı böyle içiyorsanız dikkat!

Orta Doğu ülkelerindeki gırtlak kanseri oranının bu kadar yüksek olması sıcak tüketimi ile ilişkilendiriliyor. Çünkü bu ülkelerde sigara ve alkol çok az tüketiliyor. Ancak çay çok sıcak içiliyor.

  • 6
  • 14
ı böyle içiyorsanız dikkat!
Çayı böyle içiyorsanız dikkat!

Araştırma sonucunda kaynar halde bardağa koyulan ve bir kaç dakika içerisinde tüketilen ın kanser riskini 5 kez arttırdığı görüldü.

  • 7
  • 14
ı böyle içiyorsanız dikkat!
Çayı böyle içiyorsanız dikkat!

Sıcak içecekler içmenin, neden kansere sebep olduğu ise ısının hasar verici etkisiyle ilgili çıktı. Aşırı sıcak sıvılar boğaz ve yemek borusuna zarar veriyor.

BİZE ULAŞIN