Çayı böyle içiyorsanız dikkat!

Çay, kahve gibi içecekleri sıcak tüketmenin çok zararlı olduğu, sıcak çay içmenin, özellikle sigara içen ve alkol tüketen kişilerde yemek borusu kanseri riskini beş kat artırdığı belirlendi. Çay ülkemizde çok tüketilen vazgeçilmez içeceklerimizdendir. Ancak son yapılan araştırmalar, çayla ilgili birçoğumuzu üzecek sonuçlar ortaya çıkardı. Araştırmalara göre, sıcak sıvı, yemek borusunun astarını tahriş ediyor ve iltihaplanmaya neden oluyor. Uluslararası çalışmalarda, ABD ve Avrupa'da çay 149 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda nadiren tüketiliyor ancak Türkiye, Rusya, İran ve Güney Amerika gibi yerlerde, oldukça sıcak içildiği belirlendi. İranlı bilim adamlarının yaptığı incelemeler çay tiryakilerini üzecek cinsten. Araştırma, sıcak çayın yemek borusu kanserine neden olduğunu ortaya çıkardı. Ocaktan yeni alınmış sıcak içecekler boğazın dokusuna zarar veriyor ve kansere yakalanma riski 5 kat daha artıyor. Tıp bilimciler tarafından yapılan araştırma kapsamında, 300 kanserli ve 571 kanser olasılığı yüksek kişilerin çay içme alışkanlıkları incelendi. Araştırma için gönüllü olan kişilerin neredeyse hepsi düzenli olarak siyah çay tüketen bireylerdi. Orta Doğu ülkelerindeki gırtlak kanseri oranının bu kadar yüksek olması sıcak çay tüketimi ile ilişkilendiriliyor. Çünkü bu ülkelerde sigara ve alkol çok az tüketiliyor. Ancak çay çok sıcak içiliyor. Araştırma sonucunda kaynar halde bardağa koyulan ve bir kaç dakika içerisinde tüketilen çayın kanser riskini 5 kez arttırdığı görüldü. Sıcak içecekler içmenin, neden kansere sebep olduğu ise ısının hasar verici etkisiyle ilgili çıktı. Aşırı sıcak sıvılar boğaz ve yemek borusuna zarar veriyor.