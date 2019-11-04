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Dikkat! Beyin kanamasına sebep oluyor!

Prof. Dr. Erdem Yeşilada, tatlılarda ve içeceklerde kullanılan tarçının aşırı tüketimi konusunda uyarılarda bulundu. Piyasada son zamanlarda kalitesi düşük ve ucuz tarçınların kullanıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Erdem Yeşilada, "Normalde 'seylan' tarçını elde edilirken kabukları çıkarılıyor ve çıkarıldıktan sonra kurumaya bırakılıyor" dedi. Sıkça tüketilen tarçınla ilgili uyarılarda bulunan Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada, tüketilmeden önce ne yapılması gerektiğini aktardı. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 04.11.2019 14:50 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 15:36
Dikkat! Beyin kanamasına sebep oluyor!

Prof. Dr. Erdem Yeşilada, tatlılarda ve içeceklerde kullanılan tarçının aşırı tüketimi konusunda uyarılarda bulundu. Piyasada son zamanlarda kalitesi düşük ve ucuz tarçınların kullanıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Erdem Yeşilada, "Normalde 'seylan' tarçını elde edilirken kabukları çıkarılıyor ve çıkarıldıktan sonra kurumaya bırakılıyor" dedi. Sıkça tüketilen tarçınla ilgili uyarılarda bulunan Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada, tüketilmeden önce ne yapılması gerektiğini aktardı. İşte ayrıntılar…

Dikkat! Beyin kanamasına sebep oluyor!

Şu an piyasada bulunan tarçınlar, Endonezya veya Vietnam'dan geliyor. Bu tarçınlarda dıştaki ağacın mantar tabakasını kazımışlar, içteki kısmı çıkarmışlar ve dolayısıyla odun kısmı kalmış. Odun kıvrılmıyor. Bunda da aroma var ancak bunların içerisinde gramında 6.8 miligram kumarin bulunuyor" diyen Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada, şöyle devam etti...

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Dikkat! Beyin kanamasına sebep oluyor!

Eskiden sofralarda 'seylan' tarçını kullanıldığını kaydeden Yeşilada, "İç içe geçmiş ince dokusu ile taşıdığı az miktarda 'öjenol' ile o güzel koku ve aroma ortaya çıkıyor. denildiğinde aklımıza ilk bu geliyor.

Dikkat! Beyin kanamasına sebep oluyor!

Bu tarçının fiyatı da çok yüksek. Türkiye eskiden bunu kullanıyordu. Seylan tarçınının gramında 0,1 miligram kumarin var. O yüzden bu sağlık açısından risk oluşturmuyor. Çocuk ve yetişkinler başta olmak üzere herkes tatlılarına, içeceklerine rahatça ilave edebilir" ifadelerini kullandı.

Dikkat! Beyin kanamasına sebep oluyor!

"70 KİLO İNSAN 7 MİLİGRAM KUMARİN TÜKETEBİLİR"

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) verilerine göre; 70 kiloluk bir insanın alabileceği en fazla kumarin miktarının 7 miligram olarak belirlendiğini hatırlatan Yeşilada, "Dolayısıyla gündelik aldığımız bu tarçınlar son derece risk içeriyor.

Dikkat! Beyin kanamasına sebep oluyor!

Bazı kişiler tarçının kan şekerini dengelediği konusundaki bilimsel verilerden kaynaklanarak 'muhallebinizin üzerine silme koyup öyle yiyin kan şekeriniz yükselmesin' diyor. O zaman insanlar büyük bir risk altına giriyor. Çocuğunuza da bunu bu şekilde verdiğinizde daha büyük bir risk oluşuyor" dedi.

Dikkat! Beyin kanamasına sebep oluyor!

Alınması gereken kumarin miktarının insan kilosuyla orantılı olması gerektiğini vurgulayan Yeşilada, "Doğru kullanım, 0,1 miligram bölü kilogram başı olarak hesaplanıyor.

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