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Haberler Galeri Dikkat! Beyni küçültüyor! Bu hatayı yapmayın...
Giriş Tarihi: 17.04.2021 16:07 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 16:17

Dikkat! Beyni küçültüyor! Bu hatayı yapmayın...

Her gün yaptığımız onlarca hata sağlığımızı tehdit ediyor. Sağlıksız beslenme, hareketsizlik gibi birçok durum zamanla kronik hastalıklara sebep oluyor. Gün hayatta yaptığımız hataların bir kısmı beynin zamanla küçültüyor. Nörolojik hastalıklara yakalanmamak için karbonhidrat, doymuş yağ, margarin, şeker gibi besinlerden kaçınmak gerekiyor. İşte beyin sağlığını korumak için yapılması gerekenler...

Dikkat! Beyni küçültüyor! Bu hatayı yapmayın...

Türk Nöroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar, orta vücut bölgesi yağlı olan kişilerin beyin hastalıkları açısından büyük risk altında olduğunu söyledi.

VÜCUTTAKİ YAĞ ORANI ARTTIKÇA BEYİN KÜÇÜLÜYOR

Bu duruma açıklık getiren Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar, "Son yıllarda beyin sağlığı ve beslenme ile ilgili değişen bilgiler oldu. Bir kişinin nörolojik hastalıklara yakalanmamak için kaçınması gereken şeyler artık çok netleşti. Örneğin; Karbonhidrat, doymuş yağ, margarin, şeker…

Dikkat! Beyni küçültüyor! Bu hatayı yapmayın...

Bunlar özellikle yarattıkları ortam karışıklığıyla dokuya sağlıksız mesaj veriyorlar. Hücreyi gereksiz, olumsuz çalışma koşullarına sokuyorlar. Kişi, belli bir vücut kitle indeksi (VKİ)'nin üzerine çıktığında hücreye olumsuz mesajlar gitmeye başlıyor ve kişi hangi nörolojik hastalığa yatkınsa onunla uğraşmaya başlıyor.

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Dikkat! Beyni küçültüyor! Bu hatayı yapmayın...

İnme ve nörodejeneratif hastalıklar, en büyük grubu oluşturuyor. Kişiler, tüm nörolojik hastalıklara açık hale geliyor ama bu iki hastalık daha önemli bir risk faktörü" dedi.

KÖTÜ YAĞLAR EN ÇOK BEL BÖLGESİNDE TOPLANIYOR

Orta vücut bölgesi yağlı olanların daha büyük bir risk altında olduğunu kaydeden Prof. Dr. Adapınar, "Kötü yağların en kolay toplandığı yerler vücuttaki orta alanlar, bel bölgesidir. Yakın organlar olması nedeniyle kalbe de çok ciddi bir zararı vardır. Kalbe zararlı olan her şey beyin için de zararlıdır. Karbonhidrat alımı arttıkça bedende yağlanma artmaya başlar. Kötü yağı sadece margarin yiyerek değil, kötü besin tüketerek de alabilirsiniz. Katkı gıdalı her şey buna dâhildir. Fast food, cips, bisküvi, kraker… Şeker ve karbonhidratı geri planda tutmalıyız ve bunları sadece özel günlerin yiyeceği haline getirmeliyiz. Aldığınız ürünün paketini okuyun, yiyeceğin dışında yazılı olan her şey vücut orta bölgesinde yağlanmanın kaynağını oluşturuyor." dedi.

Dikkat! Beyni küçültüyor! Bu hatayı yapmayın...

KAHVEDE BİLE O TEHLİKE VAR!

Ürünlerin içerisine konulan MSG (Monosodyum glutamat – lezzet artırıcı) de kişinin devamlı o gıdalara yönelmesine neden oluyor. Bu da sorunu tetikleyen faktörlerden biridir, diyebilir miyiz? sorusunu ise Prof. Dr. Adapınar, şöyle yanıtladı: "Kahve de bile MSG var. Son zamanlarda bazı kahve türlerinin ciddi bağımlılık yaptığına yönelik açıklamalar yapıldı. Öncelikle kansere yol açtığı söylendi ama bunun sadece kanser ile ilgili olmadığı anlaşıldı. Düşünün ki; bu kahveyi içen kişilerde her gün o kahveyi içme isteği doğuyor. Bu da birçok sağlık sorununu beraberinde getiriyor."

Dikkat! Beyni küçültüyor! Bu hatayı yapmayın...

"Sağlıklı kalmak için çevremize biraz daha dikkatli bakmamız gerekiyor. Yediklerimizden, giydiklerimize, ayakkabımıza, kullandığımız çantaya, saçlarımıza uyguladığımız maddeye kadar her şey belki de hastalık için ön alt yapıyı oluşturuyor ve üzerine de hastalıklar ekleniyor.

Diş tedavileri bile bu anlamda çok önemli bir yer tutuyor. Örneğin; ağız mukozası çok önemlidir. İçinde sabit ve insan için gerekli olan mikroorganizmalar vardır. Dolayısıyla ağız içinde yapılan her türlü bilinçsiz işlem bu mikroorganizmaları değiştirir ve hastalık oluşumuna zemin hazırlar. Gençlerde vaskülit adı verilen damar tıkanıklıklarına sebep olabilirler"

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