Dikkat! Doğum tarihiniz bu konuda büyük önem taşıyor...

ABD'li bilim adamları 1.7 milyon kişinin sağlık verileri ile doğum tarihini karşılaştırarak çarpıcı sonuçlara ulaştı. Araştırmaya göre doğum tarihleri hastalık riskini de belirliyor. Örneğin mayısta doğanlar kronik hastalıklara daha çok yakalanıyor.