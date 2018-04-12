Dikkat! Doğum tarihiniz bu konuda büyük önem taşıyor...
ABD'li bilim adamları 1.7 milyon kişinin sağlık verileri ile doğum tarihini karşılaştırarak çarpıcı sonuçlara ulaştı. Araştırmaya göre doğum tarihleri hastalık riskini de belirliyor. Örneğin mayısta doğanlar kronik hastalıklara daha çok yakalanıyor.
Giriş Tarihi: 12.04.2018 15:10 Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 15:12
Dikkat! Doğum tarihiniz bu konuda büyük önem taşıyor...
Columbia Üniversitesi'nden bilim adamları, 1985-2013'te New York'taki Presbyterian Hastanesi'nde tedavi gören yaklaşık 1.7 milyon kişinin sağlıkverileri ile doğum tarihini algoritma yöntemi kullanarak karşılaştırdı.
Dikkat! Doğum tarihiniz bu konuda büyük önem taşıyor...
Yüksek tansiyondan
astıma kadar 55'ten fazla hastalığın doğum tarihiyle ilişkisini inceleyen bilim adamları, mayısta doğanlarda kronik hastalıklara yakalanma riskinin ekim ve kasımda doğanlardan daha az olduğunu saptadı.
Dikkat! Doğum tarihiniz bu konuda büyük önem taşıyor...
Bilim adamları, mart ve nisanda doğanlarda kalp-damar hastalıkları, ekim ve kasımda doğanlarda ise solunumun yanı sıra nörolojik hastalıklara yakalanma olasılığının daha fazla olduğunu belirledi.
Dikkat! Doğum tarihiniz bu konuda büyük önem taşıyor...
Ayrıca
astım rahatsızlıklarının temmuz ve ekimde doğan çocuklarda daha sık görüldüğü, kasımda doğanlarda da dikkat eksikliği sendromuna yakalanma riskinin daha yüksek olduğu tespit edildi.
Dikkat! Doğum tarihiniz bu konuda büyük önem taşıyor...
Araştırmayı yürüten ekibin başındaki Mary Regina Boland, doğum tarihi ve riskler arasındaki bağlantının çevresel etkenler ve hastalıkların biyolojik mekanizması arasındaki ilişkiyi ortaya koyduğunu söyledi.
Dikkat! Doğum tarihiniz bu konuda büyük önem taşıyor...
Genç bilim adamı, araştırmanın ayrıca ritm bozukluğu, mitral kapak bozukluğu, konjestif kalp yetmezliği gibi bazı kalp-damar hastalıkları ile doğum tarihi arasındaki bağlantıyı göstermesi bakımından önem taşıdığına dikkat çekti.
Dikkat! Doğum tarihiniz bu konuda büyük önem taşıyor...
Boland, bu yeni yöntemle önemli klinik sorunların çözülmesinde doktorlara yardım etmeyi ve yeni tedavi yöntemlerine ışık tutmayı hedeflediklerini vurguladı.