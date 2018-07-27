Dikkat sizin de başınıza gelebilir... Çiğ yedi, elinden oldu!

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, bu bakterilerin ülke çapında yılda yaklaşık 205 enfeksiyona neden olduğunu tahmin ediyor. Ajansa göre de bazı vakalarda kollar veya bacaklar kesilebiliyor ve vakaların yüzde 15 ila yüzde 30'u hayatını kaybedebiliyor.

Perez'in kızı Dilena Perez-Dilan, babasının bacağının kahverengi ve siyahımsı bir renge dönüştüğünü söyledi. Enfeksiyonun hem kollara hem de bacaklara yayıldığını kaydeden Perez-Dilan, "Seçimin hayattan veya uzuvdan yana olduğunu birçok kez duymuştum" diye konuştu.