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Dikkat sizin de başınıza gelebilir... Çiğ yedi, elinden oldu!

Giriş Tarihi: 27.07.2018 09:54 Güncelleme Tarihi: 27.07.2018 10:02
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Dikkat sizin de başınıza gelebilir... Çiğ yedi, elinden oldu!
Dikkat sizin de başınıza gelebilir... Çiğ yedi, elinden oldu!

The New England Journal of Medicine'ın sayfasına taşıdığı bu hasta, çiğ denizi ürünü tükettikten 12 saat sonra elinde bir ağrı hissetti. Tip 2 diyabet ve hipertansiyon hastası da olan talihsiz adam ağrı uzun süre geçmeyince hastanenin yolunu tuttu. tespit edilen adama tedavi uygulandı.

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Dikkat sizin de başınıza gelebilir... Çiğ yedi, elinden oldu!
Dikkat sizin de başınıza gelebilir... Çiğ yedi, elinden oldu!

Chonbuk National University Medical School'dan Dr. Karen Wong, hastalığın bulaşmasından 25 gün sonra talihsiz adamın elinin kesildiğini açıkladı.

Dr. Karen Wong, "Deniz suyuna ya da kontamine olmuş çiğ, az pişmiş deniz ürünlerinin tüketimine bağlı olarak bu tür cilt enfeksiyonları gelişebilir. Kronik karaciğer hastalığı ve kanser de dahil olmak üzere immün yetmezliği olan hastalarda enfeksiyon ve komplikasyon riski artar" dedi.

Daha önce benzer vakalarda ise et yiyen bakteri bakın neyden bulaştı...

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Dikkat sizin de başınıza gelebilir... Çiğ yedi, elinden oldu!
Dikkat sizin de başınıza gelebilir... Çiğ yedi, elinden oldu!

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan bir adam yengeç avlamaya gitti, ölümden döndü. 60 yaşındaki Angel Perez, ölümcül bir bakteriyel enfeksiyona maruz kaldı.

CNN International'ın haberine göre; Perez, 2 Temmuz'da Maurice Nehri'ne yengeç avlamaya gitti. Ertesi gün, şişmiş bacağında ağrı hissetmeye başladı. Acil servise giderek, antibiyotik aldı. Ancak belirtiler gitgide daha da kötüleşmeye başladı.

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Dikkat sizin de başınıza gelebilir... Çiğ yedi, elinden oldu!
Dikkat sizin de başınıza gelebilir... Çiğ yedi, elinden oldu!

Bacaklarında birden yaralar oluştu ve halüsinasyon görmeye başladı. caklarında yaralar geliştirdi ve halüsinasyon başladı ve böbrekleri çalışmamaya başladı.

Uzmanlar, Perez'de et yiyen bakyeri tespit etti. Vibrio vulnificus türü bir bakteri tespit edilen adam ölümden döndü.

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Dikkat sizin de başınıza gelebilir... Çiğ yedi, elinden oldu!
Dikkat sizin de başınıza gelebilir... Çiğ yedi, elinden oldu!

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, bu bakterilerin ülke çapında yılda yaklaşık 205 enfeksiyona neden olduğunu tahmin ediyor. Ajansa göre de bazı vakalarda kollar veya bacaklar kesilebiliyor ve vakaların yüzde 15 ila yüzde 30'u hayatını kaybedebiliyor.

Perez'in kızı Dilena Perez-Dilan, babasının bacağının kahverengi ve siyahımsı bir renge dönüştüğünü söyledi. Enfeksiyonun hem kollara hem de bacaklara yayıldığını kaydeden Perez-Dilan, "Seçimin hayattan veya uzuvdan yana olduğunu birçok kez duymuştum" diye konuştu.

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Dikkat sizin de başınıza gelebilir... Çiğ yedi, elinden oldu!
Dikkat sizin de başınıza gelebilir... Çiğ yedi, elinden oldu!

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Jeannette LeBlanc isimli kadın, pazardan aldığı çiğ istiridyeleri yiyince olanlar oldu.

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Dikkat sizin de başınıza gelebilir... Çiğ yedi, elinden oldu!
Dikkat sizin de başınıza gelebilir... Çiğ yedi, elinden oldu!

News.com'un haberine göre; çiğ istiridyeleri yiyen LeBlanc'ın 48 saat sonra, durumu kötüleşmeye ve bacaklarında yaralar oluşmaya başladı.

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