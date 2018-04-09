Dikkat! Uykusuzluğunuzun sebebi o hastalık olabilir

UYKUSUZLUĞU GİDERMEK İÇİN BİRÇOK FARKLI YÖNTEM TAVSİYE EDİLMEKTEDİR

Uzmanlar bu konuyla ilgili hem fiziksel hem de ruhsal bazı uygulamaları önermektedir.

Sol burun deliğinden nefes almak, bir yoga yöntemi olarak uykusuzluğa iyi gelebilir. Aynı zamanda menopoz döneminde bulunan kadınlarda da uykusuzluk sorunu giderilecektir. Bu uygulama yapıldıktan sonra derin nefes alınabilmesine bağlı olarak uyku da gelir. Sağ burun deliğinizi kapattıktan sonra derin şekilde nefes alıp verebilirsiniz.

Düz bir zeminde gerinerek rahatlayın. Uykuya en iyi hazırlanma yöntemlerinden biri sırt üstü yatar pozisyonda tüm kasları gevşetip uykuya hazırlamanızdır. Kaslarınızın gevşemesi otomatik olarak uykunuz için zemin yaratacaktır. Kas gevşetirken dizlerinizi sırayla yukarı çekip yavaşça geri bırakın. Yeniden nefes alarak daha sonra kalçalarınızı, göbek ve kollarınızı sıkıştırarak bırakın. Bu kasları sıkıp bırakma işlemleri daha rahat uykuya dalmanızı sağlayacaktır.

Uykuyla kavga etmek, yani uykuya kendinizi zorlayarak hazırlamak avantaj sağlayabilir. Uykunuz gelmiyorsa gözlerinizi kapatarak uyumaya odaklanın. Düşüncelerinizi uykuya odaklarsanız bir şekilde uyumak için gerekçeler bulursunuz. Eğer başka şeyler düşünmekte ısrar ederseniz tersine uykunuz varsa bile uyumayabilirsiniz.

Tüm gün değerlendirmesi yapmak, uykuya rahat dalmanızı sağlayabilir. Ancak hesaplaşma yaparken çok kaygılı düşüncelere kapılmamakta fayda var. Endişelerinizin az olmasına özen göstermeniz gerekir. Kaygılı durumlar en çok uyku kaçıran şeylerdir.