Dikkat! Uykusuzluğunuzun sebebi o hastalık olabilir

Göz hareketleri yapmak, uykunuzun gelmesini sağlayacak bir diğer öneridir. Bilimsel araştırmalarla da kanıtlanan bu durum uyku gelmesi için hormon salgılanmasını sağlar. Yani melatonin salgılanmasına yardım eder. Yapılacak hareket, gözlerinizi kapatmak ve üç kere çevirmektir.
Güzel hayaller kurmak uyku sağlayan en iyi yöntemlerden biridir. İstediğiniz bir yerde olmak, kendinizi huzurlu olduğunuz bir yerde hissetmek, bedensel ve zihinsel bir gevşeme sağlayacaktır. Bu görselleştirme en az üç duyu kullanılarak yapılmalıdır.
Bir açıdan derin düşünme gibi de değerlendirilebilir.
Diyaframdan derin nefes alıp verin. İnsanlardaki kaygı bozukluklarının en önemli nedenlerinden biri doğru ve derin nefes alıp vermemeleridir. Doğru nefes, hücrelerinizin oksijenle dolabilmesi için önemlidir. Gece uyku öncesinde 6 kere derin nefes alıp verirseniz ve birkaç saniye bekleyerek bunu yinelerseniz uyku için kendinizi daha hazır hissedebilirsiniz.
Akupunktur noktaları, uykunuzu getirecek noktalara uygulanırsa sorunu çözebilir. 2-3 nokta, uykunuzu getiren bölgelerdir. Bu bölgeler:
Kaşlarınızın arasındaki noktaya parmaklarınızı koyun. Buradaki girintiye 20 saniye basılı tutun. Bunu 2 tur yapın.
Yatakta oturur vaziyette sağ ayağınızı sol dizinize koyun. Ayak parmağınız arasındaki hafif girintiyi bularak 20 saniye basın.