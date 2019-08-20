Diş çürüğüne engel olan besinler nelerdir? İşte diş çürüğünü ortadan kaldıran besinler

Dişlerimizin sağlığı diğer organlarımızın sağlığı gibi çok önemlidir. Diş sağlığınızı düşünüyorsanız en başta yediğiniz besinlere dikkat etmeniz gerekiyor. Besinlerin etkileri sonucunda diş çürükleri, diş sararmaları gibi etkenler ortaya çıkabiliyor. Peki diş sağlığımızı korumak için ne gibi besinler tüketmeliyiz? Diş çürüğünü önlemenin yolları nelerdir? İşte diş sağlığınızı korumaya yönelik öneriler...