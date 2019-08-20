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  • Diş çürüğüne engel olan besinler nelerdir? İşte diş çürüğünü ortadan kaldıran besinler

çürüğüne engel olan nelerdir? İşte diş çürüğünü ortadan kaldıran besinler

Dişlerimizin sağlığı diğer organlarımızın sağlığı gibi çok önemlidir. sağlığınızı düşünüyorsanız en başta yediğiniz besinlere dikkat etmeniz gerekiyor. Besinlerin etkileri sonucunda diş çürükleri, diş sararmaları gibi etkenler ortaya çıkabiliyor. Peki diş sağlığımızı korumak için ne gibi tüketmeliyiz? Diş çürüğünü önlemenin yolları nelerdir? İşte diş sağlığınızı korumaya yönelik öneriler...

Giriş Tarihi: 20.08.2019 08:57 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 08:59
Diş çürüğüne engel olan besinler nelerdir? İşte diş çürüğünü ortadan kaldıran besinler

Dişlerimizin sağlığı diğer organlarımızın sağlığı gibi çok önemlidir. sağlığınızı düşünüyorsanız en başta yediğiniz besinlere dikkat etmeniz gerekiyor. Besinlerin etkileri sonucunda diş çürükleri, diş sararmaları gibi etkenler ortaya çıkabiliyor. Peki diş sağlığımızı korumak için ne gibi tüketmeliyiz? Diş çürüğünü önlemenin yolları nelerdir? İşte diş sağlığınızı korumaya yönelik öneriler...

Diş çürüğüne engel olan besinler nelerdir? İşte diş çürüğünü ortadan kaldıran besinler

Peki sağlığımızı korumak için ne gibi tüketmeliyiz? Diş çürüğünü önlemenin yolları nelerdir? İşte diş sağlığınızı korumaya yönelik öneriler...

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Diş çürüğüne engel olan besinler nelerdir? İşte diş çürüğünü ortadan kaldıran besinler

Dişlerimizin en önemli görevi hiç kuşkusuz beslenmedir. Vücudumuz için aldığımız gıdalar ilk olarak ağız yoluyla alınır ve dişlerin öğütme ve parçalama fonksiyonu ile sindirilebilir bir hal almaktadır.

Diş çürüğüne engel olan besinler nelerdir? İşte diş çürüğünü ortadan kaldıran besinler

Genel vücut sağlığımız için besinleri tüketmek ve dengeli beslenmek zorundayız. Tükettiğimiz gıdalar içerisinde dişlerimize son derece yararlı gıdalar olmakla birlikte sağlığımızı olumsuz etkileyen gıdalarda bulunmaktadır.

Diş çürüğüne engel olan besinler nelerdir? İşte diş çürüğünü ortadan kaldıran besinler

DİŞLERE İYİ GELEN BESİNLER HANGİLERİ?

Diş çürüğüne engel olan besinler nelerdir? İşte diş çürüğünü ortadan kaldıran besinler

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Süt, yoğurt ve peynir ve diş eti sağlığımızda 1. sıradaki besinlerdir.Bu içerdikleri yüksek orandaki kalsiyum ve fosfat ile dişleri korumakta ve çürük oluşumunun önüne geçmektedir.

Diş çürüğüne engel olan besinler nelerdir? İşte diş çürüğünü ortadan kaldıran besinler

Peynirlerin bazik özelliklerinden dolayı ağızdaki asidik ortam nötürlenir ve asitlerin çürüğüne neden olması önlenir.

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