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  • Dişleriniz sararsın istemiyorsanız çözümü çok basit! İşte diş sararmasını önlemenin doğal ve kolay yolları...

sararsın istemiyorsanız çözümü çok basit! İşte diş sararmasını önlemenin doğal ve kolay yolları...

günlük hayatta iyi bir izlenim bırakmak için önemli bir görev görüyor. Dişlerin sararması, genellikle ağız hijyeninin tam olarak sağlanamadığı durumlarda yiyeceklerin ve içeceklerin diş üzerinde bir plaka oluşturması durumu olarak tanımlanabilir. Pek çok insan sabahları kalkar kalmaz dişlerini fırçalamakta ve gün içinde bir daha fırçayı kullanmamaktadır. Protez Uzmanı İlker Arslan , 'Bu etkenlerin başında sigaranın geldiğini, yoğun sigara tüketen ve ağız bakımı iyi olmayanların dişlerinde sararmaların fazlaca görüldüğüne işaret etti. Peki diş sararmasını önlemenin yolları nelerdir? İşte dişlerinizin sararmasını önlemek için püf noktaları...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 10:55 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 10:57
Dişleriniz sararsın istemiyorsanız çözümü çok basit! İşte diş sararmasını önlemenin doğal ve kolay yolları...

günlük hayatta iyi bir izlenim bırakmak için önemli bir görev görüyor. Dişlerin sararması, genellikle ağız hijyeninin tam olarak sağlanamadığı durumlarda yiyeceklerin ve içeceklerin diş üzerinde bir plaka oluşturması durumu olarak tanımlanabilir. Pek çok insan sabahları kalkar kalmaz dişlerini fırçalamakta ve gün içinde bir daha fırçayı kullanmamaktadır. Protez Uzmanı İlker Arslan , 'Bu etkenlerin başında sigaranın geldiğini, yoğun sigara tüketen ve ağız bakımı iyi olmayanların dişlerinde sararmaların fazlaca görüldüğüne işaret etti. Peki diş sararmasını önlemenin yolları nelerdir? İşte dişlerinizin sararmasını önlemek için püf noktaları...

Dişleriniz sararsın istemiyorsanız çözümü çok basit! İşte diş sararmasını önlemenin doğal ve kolay yolları...

AĞIZ BAKIMI İYİ OLMAYANLARIN...

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Dişleriniz sararsın istemiyorsanız çözümü çok basit! İşte diş sararmasını önlemenin doğal ve kolay yolları...

Tüketilen birçok şeyin dişlerde sağlıksız bir görünüme neden olduğunu belirten Protez Uzmanı İlker Arslan , 'Bu etkenlerin başında sigaranın geldiğini, yoğun sigara tüketen ve ağız bakımı iyi olmayanların dişlerinde sararmaların fazlaca görüldüğüne işaret etti.

Dişleriniz sararsın istemiyorsanız çözümü çok basit! İşte diş sararmasını önlemenin doğal ve kolay yolları...

GÜNLÜK DİL BAKIMI...

Dişleriniz sararsın istemiyorsanız çözümü çok basit! İşte diş sararmasını önlemenin doğal ve kolay yolları...

Fazla miktarda çay ve kahve tüketenlerde, sigaranın da etkisiyle dilde renklenme ve tat almada bozukluk meydana gelebildiğini belirten Arslan, 'Bu nedenle diş bakımının yanında günlük dil bakımı da çok büyük önem taşıyor' dedi.

Dişleriniz sararsın istemiyorsanız çözümü çok basit! İşte diş sararmasını önlemenin doğal ve kolay yolları...

Dr. İlker Arslan, şebeke suyunda yoğun flor bulunan bölgelerde yaşayanların dişlerinde, aşırı flora bağlı renklenmeler görülebildiğini belirterek, 'Dişin iç yapısından kaynaklanan bu tür bir renklenmede, beyazlatma yerine porselen veya kompozit laminalar kullanılması daha yerinde olur' önerisini dile getirdi.

Dişleriniz sararsın istemiyorsanız çözümü çok basit! İşte diş sararmasını önlemenin doğal ve kolay yolları...

DAİMİ DİŞLERİN OLUŞMASI SIRASINDA...

Gereksiz ve bilinçsiz antibiyotik kullanımının üzerinde olumsuz etkileri bulunduğunu bildiren Arslan, 'Daimi dişlerin oluşması sırasında kullanılan tetrasiklin grubu antibiyotikler, dişlerde renklenmelere neden olabiliyor.

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