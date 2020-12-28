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Diyabete şifa oluyor! İşte ...

günümüzde sıkla rastlanan kişinin yaşam kalitesini düşüren oldukça ciddi bir hastalıktır. Sağlıksız beslenmenin bir sonucu olarak ortaya çıkabilen obezite ve şeker hastalığı, beslenme alışkanlıkları düzene sokularak kontrol altına alınabilir rahatsızlıklardan. Şeker hastalığı olarak da bilinen diyabet; insülin yetersizliğiyle ortaya çıkan metabolik bir işlev bozukluğudur. Diyabet, çeşitli komplikasyonlara yol açan, çok faktörlü bir hastalıktır ve bu nedenle birçok tedavi yaklaşımını gerektirir. Diyabetli hastalar yeterince insülin salgılamaz. Fitoterapi uzmanları, diyabetle mücadelede en etkili yöntemin 'sumak çayı' olduğunu dile getiriyor. İşte adeta görevi gören sumağın faydaları ve kullanım alanları…

Giriş Tarihi: 28.12.2020 08:52 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 09:02
Diyabete şifa oluyor! İşte doğal insülin...

günümüzde sıkla rastlanan kişinin yaşam kalitesini düşüren oldukça ciddi bir hastalıktır. Sağlıksız beslenmenin bir sonucu olarak ortaya çıkabilen obezite ve şeker hastalığı, beslenme alışkanlıkları düzene sokularak kontrol altına alınabilir rahatsızlıklardan. Şeker hastalığı olarak da bilinen diyabet; insülin yetersizliğiyle ortaya çıkan metabolik bir işlev bozukluğudur. Diyabet, çeşitli komplikasyonlara yol açan, çok faktörlü bir hastalıktır ve bu nedenle birçok tedavi yaklaşımını gerektirir. Diyabetli hastalar yeterince insülin salgılamaz. Fitoterapi uzmanları, diyabetle mücadelede en etkili yöntemin 'sumak çayı' olduğunu dile getiriyor. İşte adeta görevi gören sumağın faydaları ve kullanım alanları…

Diyabete şifa oluyor! İşte doğal insülin...

Bir çoğumuzun yemeklerine tat vermek için kullandığı bu mucizevi baharat bakın nasıl şifa dağıtıyor...Yabani otlar arasında yerini alan sumak meyvesi toplanır ve kurutularak toz haline getirildikten sonra baharat olarak kullanılır.

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Diyabete şifa oluyor! İşte doğal insülin...

Hemen hemen her toprakta yetişen bu otun toplamda 150 türü bulunmaktadır. Yalnızca iki çeşidi zehirsizdir.

Diyabete şifa oluyor! İşte doğal insülin...

Ekşi tada sahip sumak, limonun olmadığı zamanlarda alternatif olarak kullanılır. Yapılan araştırmalarda limon gibi sumağın da antioksidan özelliği olduğu gözlemlenmiştir. Aynı zamanda uzmanlar üst solunum yolu hastalıklarında ilaç kullanmadan sumak suyu ile tedavi olunabileceğini vurguluyor.

Diyabete şifa oluyor! İşte doğal insülin...

İŞTE SUMAK SUYUNUN İNANILMAZ FAYDALARI

- Kandaki insülin oranını dengeler. Bu özelliği sayesinde ve yüksek tansiyon hastalarının tüketmesi gereken besinler arasındadır.

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