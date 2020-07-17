Dondurma hakkında doğru sanılan 5 yanlış!

"Dondurmanın diğer tatlılarla kıyaslandığında, besin değeri daha yüksek ve daha düşük kalorili bir seçenek olması, içerdiği şeker ve glikoz-fruktoz şurubu gibi tatlılık verici maddelerle yüksek yağ oranına sahip olduğu gerçeğini unutturmamalı" diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik sözlerine şöyle devam ediyor: "Ayrıca dondurmanın üzerine eklenen ekstra çikolata sosları, meyve veya meyve parçacıkları ile kuruyemişler, dondurmanın kalorisini 75-100 kalori arttırabiliyor. Bu nedenle dondurmanın tüketim sıklığına, miktarına ve çeşidine dikkat edilmeli. Sağlıklı bir beslenme düzeninde haftada 2-3 kez dondurma tüketilebilir. Kilo kontrolü için light olarak üretilen şeker ve yağı azaltılmış dondurmalar tercih edebilir ya da evde ilave şeker eklemeden meyvelerle yapılabilir"