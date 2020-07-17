Çilekli, limonlu, çikolatalı, fıstıklı, kaymaklı, kavunlu ve daha niceleri… Rengarenk görüntüleri ve lezzetleriyle dondurma özellikle yaz mevsiminde en sevilen tatlılar arasında ilk sıralarda yerini alıyor. Üstelik içeriğinde, protein ve karbonhidrat başta olmak üzere; A, B6, B12, C, D, E ve K vitaminleri ile kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ile çinko gibi çok sayıda mineraller bulunduran dondurma oldukça da sağlıklı bir besin kaynağı. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik çocukluktan yetişkinliğe her yaş grubunun en sevdiği tatlılardan olan dondurma hakkında doğru sanılan 5 yanlış bilgiyi anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.