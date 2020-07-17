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hakkında doğru sanılan 5 yanlış!

Çilekli, limonlu, çikolatalı, fıstıklı, kaymaklı, kavunlu ve daha niceleri… Rengarenk görüntüleri ve lezzetleriyle özellikle yaz mevsiminde en sevilen tatlılar arasında ilk sıralarda yerini alıyor. Üstelik içeriğinde, protein ve karbonhidrat başta olmak üzere; A, B6, B12, C, D, E ve K vitaminleri ile kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ile çinko gibi çok sayıda mineraller bulunduran dondurma oldukça da sağlıklı bir besin kaynağı. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik çocukluktan yetişkinliğe her yaş grubunun en sevdiği tatlılardan olan dondurma hakkında doğru sanılan 5 yanlış bilgiyi anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 17.07.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 10:57
Dondurma hakkında doğru sanılan 5 yanlış!

Yeterli ve dengeli beslenme, vücudumuzun ihtiyacı olan enerji ve besin ögelerinin öğünlerde dengeli olarak alınması demek. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik bu açıdan bakıldığında, "dondurmanın" yeterli ve dengeli beslenme düzeninde yer verilebilecek bir tatlı alternatifi olabileceğine dikkat çekerek, "Un ve şekerden yapılan diğer hamurlu tatlı seçenekleriyle kıyaslandığında daha iyi bir alternatiftir. Ancak toplumda doğru sanılan bazı hatalı bilgiler nedeniyle, dondurma fazla tüketildiğinde ağırlık artışı ile bel çevresinin yağlanması; güvenilir koşullarda üretilmediğinde ve saklanmadığında ise besin zehirlenmesi ile buna bağlı gelişen karın ağrısı, ishal, kusma gibi farklı sağlık sorunlarına yol açabiliyor" uyarısında bulunuyor.

Dondurma hakkında doğru sanılan 5 yanlış!

Yanlış: Hafif bir tatlı olduğu için düşük kalorilidir, sınırsız yiyebilirim

Doğrusu: Dondurmanın kalori değeri, un ve şekerden yapılan diğer hamurlu tatlılara oranla çok daha düşük. Eşit miktardaki 100 gram baklava 412 kalori, meyveli cheesecake 344 kalori, sütlü çikolata 528 kalori enerji sağlarken, 100 gr sade ise yaklaşık 200 kalori içeriyor.

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Dondurma hakkında doğru sanılan 5 yanlış!

"Dondurmanın diğer tatlılarla kıyaslandığında, besin değeri daha yüksek ve daha düşük kalorili bir seçenek olması, içerdiği şeker ve glikoz-fruktoz şurubu gibi tatlılık verici maddelerle yüksek yağ oranına sahip olduğu gerçeğini unutturmamalı" diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik sözlerine şöyle devam ediyor: "Ayrıca dondurmanın üzerine eklenen ekstra çikolata sosları, meyve veya meyve parçacıkları ile kuruyemişler, dondurmanın kalorisini 75-100 kalori arttırabiliyor. Bu nedenle dondurmanın tüketim sıklığına, miktarına ve çeşidine dikkat edilmeli. Sağlıklı bir beslenme düzeninde haftada 2-3 kez tüketilebilir. Kilo kontrolü için light olarak üretilen şeker ve yağı azaltılmış dondurmalar tercih edebilir ya da evde ilave şeker eklemeden meyvelerle yapılabilir"

Dondurma hakkında doğru sanılan 5 yanlış!

Yanlış: Dondurma kalsiyum kaynağıdır, süt yerine tüketebilirim

Doğrusu: Kemik ve diş sağlığında son derece önemli rol oynayan kalsiyumun kaynakları belirlenirken emilimi etkileyen etmenlerin de birlikte düşünülmesi gerekiyor. Fosfor, kalsiyum gibi kemik ve diş sağlığının korunmasında önemli bir role sahip. Sütte olduğu gibi, kalsiyum ve fosfor birbirine eşit miktarlarda alındığında emilim oranları artıyor.

Dondurma hakkında doğru sanılan 5 yanlış!

Ana bileşeni süt olan , bu açıdan bakıldığında; birbirine eşit miktarda kalsiyum ve fosfor içeriğiyle kalsiyum emilim oranı yüksek bir tatlıdır. Öyle ki yaklaşık 3-4 top dondurmada bulunan kalsiyum miktarı bir bardak (200ml) süt veya yoğurttan alacağınız kalsiyum miktarına eşdeğer.

Dondurma hakkında doğru sanılan 5 yanlış!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik, " bir gıda maddesidir, ana bileşeninin süt olması nedeniyle kalsiyum alımını destekler, ancak temel kaynağı olarak tüketilebilir diyemeyiz" uyarısında bulunarak, bunun nedenini şöyle anlatıyor: "Kalsiyum gereksinimini karşılamak için düzenli dondurma tüketmek basit şekerin alım miktarını arttırarak, ağırlık artışının yanı sıra bel çevresi yağlanması ve bununla ilişkili olan kronik hastalıkların oluşum riskini yükseltebiliyor"

Dondurma hakkında doğru sanılan 5 yanlış!

Yanlış: Dondurma çocukluk çağı obezitesine neden olabilir

Doğrusu: Sağlıklı bir yaşam sürdürmek için alınan enerji ile harcanan enerjinin dengede tutulması gerekiyor. Yüksek şeker içeren gıdaların sık ve fazla tüketimi bu dengenin artış yönüne kaymasına neden olarak çocukluk çağı obezitesi gelişiminde etkili olabiliyor.

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