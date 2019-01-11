En iyi 10 diyet

ABD'li beslenme uzmanları faydalı olması için güvenli, besleyici ve kilo vermede etkili olması gerek" dedi ve ekledi: "Ayrıca diyabet ve kalp hastalıklarına karşı da katkı sağlamalı"

ABD'li beslenme uzmanları şu ana kadar uygulanan en iyi 10 diyeti mercek altına aldı. Bir sağlık panelinde bir araya gelen

uzmanlar en iyi diyetleri sıraladı. Bir diyetin yüksek fayda sağlayabilmesi için güvenli, takibi kolay, besleyici ve kilo vermede etkili olmasının yanı sıra diyabet ve kalp hastalığını önlenmede de katkı sağlaması gerektir. belirtildi. Uzmanların en iyi diyet

sıralaması ise şöyle: