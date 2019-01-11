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En iyi 10

Giriş Tarihi: 11.01.2019 00:50 Güncelleme Tarihi: 11.01.2019 01:30
En iyi 10 diyet

ABD'li beslenme uzmanları faydalı olması için güvenli, besleyici ve kilo vermede etkili olması gerek" dedi ve ekledi: "Ayrıca diyabet ve kalp hastalıklarına karşı da katkı sağlamalı"

ABD'li beslenme uzmanları şu ana kadar uygulanan en iyi 10 diyeti mercek altına aldı. Bir sağlık panelinde bir araya gelen
uzmanlar en iyi diyetleri sıraladı. Bir diyetin yüksek fayda sağlayabilmesi için güvenli, takibi kolay, besleyici ve kilo vermede etkili olmasının yanı sıra diyabet ve kalp hastalığını önlenmede de katkı sağlaması gerektir. belirtildi. Uzmanların en iyi
sıralaması ise şöyle:

En iyi 10 diyet

1- AKDENİZ DİYETİ

Meyve, sebze, zeytinyağı, balık ve diğer sağlıklı yiyeceklerin tüketilmesine önem veren bu programı ilk sırada yer alıyor. Uzmanlar, pek çok açıdan değerlendirdikleri bu diyetin diğer beslenme programlarına göre açık ara önde olduğunu belirtiyor.

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En iyi 10 diyet

2- DASHDİYETİ: :

Temel yaklaşımı yağı azaltılmış, sebze ve meyve içeriği bol, süt ürünleri sınırlı bir beslenme alışkanlığını benimseyen bu
yüksek tansiyonla savaşmak için geliştirilmiş. Diyabeti önleme veya kontrol altında tutmada yardımcı olan, kalp sağlığını da destekleyen bu diyet uzmanlardan tam not almış.

En iyi 10 diyet

3- FLEXİTARIAN (YARI VEJATERYAN ) DİYETİ

Sebze ve et gibi besin içeriğiyle eksiksiz beslenme tarzını benimseyen bu takip edilmesi bakımından kolay olması ve kalbi koruması bakımından ilk sıralarda yer alıyor.

En iyi 10 diyet

4-MIND DİYETİ:

Akdeniz ve DASH diyetinin birleşiminden oluşan bu zihin sağlığı açısından çok büyük faydalara sahip olması bakımından uzmanlardan yüksek puan almış. Kuruyemişlerden, meyve ve sebzelere kadar geniş bir besin yelpazesi olan bu diyet zihni bozan besinleri reddediyor. Bilimi de arkasına alan Mind diyeti, sağlık duyarlılığı bakımından oldukça önemli bir beslenme programı.

En iyi 10 diyet

5- WW (Weight Watchers) Diyeti:

Tüm gıdaların kalori değerlerini 'puan' yöntemiyle belirleyen bu kilo vermek için oldukça etkili. Güvenli bulunan diyetin artı yönleri sebze ve meyve ağırlıklı olması,gurup desteğine teşvik etmesi.

En iyi 10 diyet

6- MAYO KLİNİK DİYETİ

Etkili ve hızlı kilo vermeyi amaçlayan bu besin değeri, güvenilirliği ve diyabete karşı olması bakımından uzmanlardan
yüksek puanlar almış.

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