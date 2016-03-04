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Giriş Tarihi: 04.03.2016 12:17 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 09:50

En sağlıklı 50 besin

En sağlıklı 50 besin

'Truly Healthy Family Cookbook' kitabının yazarı diyetisyen Tina Ruggiero'ya sorularak hazırlanan listede, sağlıklı yaşam için tüketilmesi gereken gıdalar sıralandı.

İşte o besinler…

En sağlıklı 50 besin

Sağlıklı yaşam için tüketilmesi gereken gıdalar sıralandı. İşte o listedeki besinler…

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En sağlıklı 50 besin

Portakal:

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

En sağlıklı 50 besin

Kivi:

Antioksidan koruma sağlar.

En sağlıklı 50 besin

Nar:

Tüm meyvelerden daha fazla C vitamini ve potasyum içerir.

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