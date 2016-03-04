En sağlıklı 50 besin

'Truly Healthy Family Cookbook' kitabının yazarı diyetisyen Tina Ruggiero'ya sorularak hazırlanan listede, sağlıklı yaşam için tüketilmesi gereken gıdalar sıralandı. İşte o besinler... Sağlıklı yaşam için tüketilmesi gereken gıdalar sıralandı. İşte o listedeki besinler… Portakal: Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kivi: Antioksidan koruma sağlar. Nar: Tüm meyvelerden daha fazla C vitamini ve potasyum içerir. Ahududu: Kalp sağlığına destek olur, obeziteye karşı etkilidir. Yabanmersini: Gözleri korur, yüksek kan şekerini azaltır. Greyfurt: Cildi temizleyip sindirimi dengeler. Kansere karşı faydalıdır Mandalina: Tip-2 diyabet ve kalp hastalıkları riskini azaltır. Muz: Kalbi koruma özelliği olan potasyum kaynağıdır. Domates: Hücrelerdeki DNA'yı korumaya yardım eder. Kansere karşı koyan enzimleri güçlendirir. Patlıcan: Kalp hastalıklarına karşı vücudu korur. Pazı: Magnezyum ve potasyum bakımından zengindir. Mantar: Kanserle mücadelede etkili bir antioksidandır. Lahana: Kanser riskini azaltır, kemikleri güçlendirir. Toksin arındırıcıdır. Brokoli: Vücudu zehirli toksinlerden arındırır. Kansere karşı eşsiz bir koruma sağlar. Rezene: Antioksidan özelliği vardır. Tatlı patates: A vitamini deposudur. B vitamini, yararlı lifler ve potasyum açısından da zengindir. Sarımsak: Bağışıklık sistemini güçlendirir ve kalbi korur. Etkili bir antiviraldir. Şekerpancarı: Tansiyonu ve kolesterolü düşürmede yardımcı. Ispanak: Folik asit kaynağıdır. Yüksek miktarda A vitamini, demir, potasyum, kalsiyum, çinko ve selenyum barındırır. Karnıbahar: Kanserle mücadelede vücudu güçlendirir. Kara lahana: Cilt, göz ve dişler için faydalıdır. Soğan: C, B6, manganez ve potasyum kaynağıdır. Bal kabağı: Hücrelerin geliştirir ve gözü korur. Tuna balığı: Beyin gelişimini güçlendirir, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu Ançuvez: Protein deposudur. B vitamini, kalsiyum, omega-3 asitleri açısından da zengindir. Sardalya: Beyin gelişimini güçlendirir. Somon balığı: Cilt kanseri riskini azaltır. Tam buğday ekmeği: Kolon kanseri riskini yüzde 40 azaltır, sindirim sisteminin sağlığını korur. Kümes hayvanı eti: B vitamini bakımından zengindir. Kinoa: Amino asitler açısından çok zengindir. Yulaf Ezmesi: Bağışıklığı güçlendirici ve kolesterolü düşürücü özellikler sahiptir. Kenevir tohumu: Yağ asitleri, E vitamini ve amino asit zenginidir. Firavun buğdayı: E vitamini, selenyum, magnezyum, çinko, fosfor, B vitamini zengini Yeşil mercimek: Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlayıp, kan şekerini düzenler. Kavılca buğdayı: Düşük kalori için eşsiz bir besin kaynağıdır. Ceviz: Kalp sağlığına faydalıdır. Badem: Kolestrolu düzenleyip, bağışıklık sistemini güçlendirir Chia çekideği: Kalsiyum deposudur. Yumurta: Sinir sisteminin sağlığı ve hücre yapısının sağlığı açısından faydalıdır. Kefir: Kalsiyum, fosfor ve magnezyum açısından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yoğurt: Bağırsağı düzenleyen faydalı bakterileri güçlendirir, bağışıklığı destekler. Hindistan cevizi: Kalp sağlığı na faydalı. Yağları yakar Zeytinyağı: Kalp sağlığını güçlendirir. Bol miktarda antioksidan barındırır. Kimyon: Kalp sağlığını destekler, enfeksiyonlara karşı etkilidir. Zerdeçal: Antiviraldir. Alzheimer ve kansere karşı etkilidir. Tarçın: Beyin ve bağırsak sağlığına faydalıdır. Kırmızı çay: Antioksidandır. Kalsiyum ve demir gibi mineraller açısından zengindir. Avokado: Kalp hastalığı riskini azaltır.