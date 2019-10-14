Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hileli ürünler listesini duyurdu! İşte tek tırnaklı, at eti ve domuz eti çıkan firmalar

listesini duyurdu! İşte tek tırnaklı, at eti ve domuz eti çıkan

, belli aralıklarla yayınladığı ve listesine yenilerini ekledi. Kanatlı hayvan etinden domuz etine kadar birçok üründe ve bilinen markalarda yabancı madde tespit edildi. ve kişilerin hayatını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, gıdaları üreten ve satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve seri numarasını içeren bilgiler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kamuoyunun bilgisine sunuldu. Böylece 2012 yılından bu yana 1283 firmaya ait 2816 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunulmuş oldu. Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 618 firmaya ait 1211 parti ürün bulunuyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık hileli ürünler ve sağlığı tehdit eden bu ürünler ile ilgili uyarılarda bulundu. Peki hileli ürünler listesinde hangi ürünler ve hangi bulunuyor? İşte Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın açıkladığı ve domu eti, tek tırnaklı ve at eti tespit edilen o firmalar!

Giriş Tarihi: 14.10.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 09:38
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hileli ürünler listesini kamuoyuna duyurdu! İşte zehir saçan hileli ürünleri piyasaya sunan o firmalar

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hileli ürünler listesini kamuoyuna duyurdu! İşte zehir saçan hileli ürünleri piyasaya sunan o firmalar

, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kamuoyu duyurusu

Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Bakanlık olarak büyük bir titizlikle yürütülmektedir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hileli ürünler listesini kamuoyuna duyurdu! İşte zehir saçan hileli ürünleri piyasaya sunan o firmalar

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hileli ürünler listesini kamuoyuna duyurdu! İşte zehir saçan hileli ürünleri piyasaya sunan o firmalar

5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, ve Yem Kanunu" ve bu Kanun kapsamında hazırlanan, "Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik" gereğince; laboratuvar sonucuyla veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hileli ürünler listesini kamuoyuna duyurdu! İşte zehir saçan hileli ürünleri piyasaya sunan o firmalar

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hileli ürünler listesini kamuoyuna duyurdu! İşte zehir saçan hileli ürünleri piyasaya sunan o firmalar

Bakanlığımızın yürüttüğü resmi kontroller ve firmaların otokontrol sistemlerine ek olarak bu uygulamamız ile;

-Tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması,

-Sektörde haksız rekabetin önlenmesi,

-Tüketiciler aracılığıyla üzerinde bir denetim mekanizması oluşturulması ve

-Firmaların "güvenilir üretimi"nin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hileli ürünler listesini kamuoyuna duyurdu! İşte zehir saçan hileli ürünleri piyasaya sunan o firmalar

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hileli ürünler listesini kamuoyuna duyurdu! İşte zehir saçan hileli ürünleri piyasaya sunan o firmalar

Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde; Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikâyet, CİMER ve Alo 174 Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hileli ürünler listesini kamuoyuna duyurdu! İşte zehir saçan hileli ürünleri piyasaya sunan o firmalar

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hileli ürünler listesini kamuoyuna duyurdu! İşte zehir saçan hileli ürünleri piyasaya sunan o firmalar

, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 618 firmaya ait 1211 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hileli ürünler listesini kamuoyuna duyurdu! İşte zehir saçan hileli ürünleri piyasaya sunan o firmalar

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hileli ürünler listesini kamuoyuna duyurdu! İşte zehir saçan hileli ürünleri piyasaya sunan o firmalar

Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1283 firmaya ait 2816 parti ürün tüketicilerin bilgisine arz edilmiştir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hileli ürünler listesini kamuoyuna duyurdu! İşte zehir saçan hileli ürünleri piyasaya sunan o firmalar

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hileli ürünler listesini kamuoyuna duyurdu! İşte zehir saçan hileli ürünleri piyasaya sunan o firmalar

konusunda kamu otoritesi olan Bakanlığımız, yasalarla verilmiş tüm yetkileri tereddütsüz kullanarak gıda güvenilirliğinin sağlanmasına ve tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız olarak ve büyük bir titizlikle sürdürmektedir.

BİZE ULAŞIN