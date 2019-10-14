Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hileli ürünler listesini duyurdu! İşte tek tırnaklı, at eti ve domuz eti çıkan firmalar

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı belli aralıklarla yayınladığı taklit ve hileli ürünler listesine yenilerini ekledi. Kanatlı hayvan etinden domuz etine kadar birçok üründe ve bilinen markalarda yabancı madde tespit edildi. Sağlığı tehdit eden ve kişilerin hayatını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, zehir saçan gıdaları üreten ve satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve seri numarasını içeren bilgiler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kamuoyunun bilgisine sunuldu. Böylece 2012 yılından bu yana 1283 firmaya ait 2816 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunulmuş oldu. Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 618 firmaya ait 1211 parti ürün bulunuyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık hileli ürünler ve sağlığı tehdit eden bu ürünler ile ilgili uyarılarda bulundu. Peki hileli ürünler listesinde hangi ürünler ve hangi firmalar bulunuyor? İşte Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın açıkladığı hileli ürünler listesi ve domu eti, tek tırnaklı ve at eti tespit edilen o firmalar!