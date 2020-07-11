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Göbek yağlarını eriten inanılmaz diyeti

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek göbeğinizden hızla kurtulmak istiyorsanız yapacağınız yoğurt diyeti sizin için en hızlı çözüm. Bu sayesinde hızınıza göre bir hafta 5 ile 7 kilo arasında zayıflamanız mümkün olabiliyor. Ender Saraç'ın en çok tercih edilen diyetlerinden olan hurma diyeti, karantina döneminde fazla kilolarınızdan kurtulmanıza yardımcı olacak. Peki bu iki mucizevi besin hurma ve yoğurdun bir araya gelmesiyle oluşan hurma diyeti nasıl yapılıyor? Hangi hastalar hurma diyetini yapamaz? İşte göbek eriten inanılmaz etkisiyle hurma diyeti...

Giriş Tarihi: 11.07.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 10:30
Göbek yağlarını eriten inanılmaz hurma diyeti

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek göbeğinizden hızla kurtulmak istiyorsanız yapacağınız yoğurt diyeti sizin için en hızlı çözüm. Bu sayesinde hızınıza göre bir hafta 5 ile 7 kilo arasında zayıflamanız mümkün olabiliyor. Ender Saraç'ın en çok tercih edilen diyetlerinden olan hurma diyeti, karantina döneminde fazla kilolarınızdan kurtulmanıza yardımcı olacak. Peki bu iki mucizevi besin hurma ve yoğurdun bir araya gelmesiyle oluşan hurma diyeti nasıl yapılıyor? Hangi hastalar hurma diyetini yapamaz? İşte göbek eriten inanılmaz etkisiyle hurma diyeti...

Göbek yağlarını eriten inanılmaz hurma diyeti

Haftada 5 ile 7 kilo arasında zayıflatan yoğurt diyeti ünlü beslenme uzmanı Ender Saraç'ın en çok tercih edilen diyeti. Günde 21 hurma ile sınırlı olan diyetle 7 günde 5 kilo veriliyor. Ender Saraç'ın en çok tercih edilen diyetlerinden biri olan hurma yoğurt diyetinde su dışında yemek yok. Bu diyetin en önemli özelliği göbek yağlarını eritmesi.

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Göbek yağlarını eriten inanılmaz hurma diyeti

Kabızlık ve hazımsızlık sorunu olanlar için de yoğurt diyeti eşsiz bir zayıflama formülü. Bu sert gelirse, 15 günde 7 kilo verebileceğiniz ve yine hurma ile yapılan alternatif bir diyet planı da var.

Göbek yağlarını eriten inanılmaz hurma diyeti

lif oranı yüksek, glisemik indeksi düşük, kişiyi uzun süre tok tutan ve böylece zayıflamakta önemli rol oynayan harika bir besindir.

Göbek yağlarını eriten inanılmaz hurma diyeti

Yüksek fibrin içeriği sayesinde kabızlığı ve hazımsızlığı önleyen kalori bakımından da dengeli. Kuru bir orta boy hurmanın kalorisi 42'den fazla değildir. Haliyle bu diyette günlük 900 kalori almış olacaksınız.

Göbek yağlarını eriten inanılmaz hurma diyeti

Bu göbeğini eritmek isteyenler için birebir. İşte haftada 7 kilo verdiren yoğurt diyeti...

Göbek yağlarını eriten inanılmaz hurma diyeti

HURMA DİYETİ: Ender Saraç tavsiyeli bu diyette , yoğurt, yeşil çay ve su dışında birşey yok. Günde en fazla tüketilecek hurma sayısı da 21.

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