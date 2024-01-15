Giriş Tarihi: 15.01.2024 08:56
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
10:00
Gözleri çürüten vitamin eksikliği! Bakın şahin gibi gözlerin sırrı besin hangisi...
Görme kaybı, ilerleyen yaşlarla birlikte çok daha fazla görülen sıkıntılardan biri. Fakat genellikle çevredel ve genetik faktörler göz önünde bulundurulsa da yetersiz beslenme de bu konuda önemli noktalardan biri. Özellikle bazı vitaminlerin eksik olması, büyük oranda görme kaybı sebeplerinden birine dönüşebiliyor. İşte tüm bu riskleri ortadan kaldırmak için yapmanız gerekenler...