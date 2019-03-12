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  • Günde 1 porsiyonu kolon kanserinden koruyor! İşte faydaları kanıtlanmış mucizevi besin!

Günde 1 porsiyonu kolon kanserinden koruyor! İşte faydaları kanıtlanmış mucizevi !

sağlıksız beslenmenin sonucu olarak ortaya çıkabilen sık rastlanan ama tedaviye en iyi cevap veren türlerinden biri. Kolon kanserine besinler arasında öyle bir tanesi var ki kendi küçük ama faydası çok büyük. Kolon kanserine faydalı bu çam fıstığı. Peki kansere bile çare olan çam fıstığının diğer faydaları neler? İşte çam fıstığı ve kolon kanseriyle ilgili öğrenmenizde faydalı olan önemli bilgiler...

Giriş Tarihi: 12.03.2019 12:46 Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 12:51
Günde 1 porsiyonu kolon kanserinden koruyor! İşte faydaları kanıtlanmış mucizevi besin!

Çam fıstığı dünyada neredeyse her yerde bulunur. Boyut olarak küçük olsa da lezzet bakımından büyüktür ve besinsel faydalar ile donatılmıştır. İşte bu küçük mucizenin sağlığımıza faydaları...

Günde 1 porsiyonu kolon kanserinden koruyor! İşte faydaları kanıtlanmış mucizevi besin!

DÜŞÜK KOLESTEROL

Çam fıstığı yararları kolesterolü azaltma ile başlar. 2014 yılında yapılan bir çalışmada, metabolik sendromlu kadınların, çam fıstığı da dahil olmak üzere altı haftalık fındık tüketiminden sonra kolesterol düzeyinde azalma görülmüştür.

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Günde 1 porsiyonu kolon kanserinden koruyor! İşte faydaları kanıtlanmış mucizevi besin!

KİLONUN KORUNMASI

Aslında, araştırmacılar düzenli olarak çam fıstığı yiyenlerin daha düşük bir ortalama ağırlığa, daha küçük ağırlık çevresine ve daha düşük bir insülin direncine sahip olduklarını bulmuşlardır.

Günde 1 porsiyonu kolon kanserinden koruyor! İşte faydaları kanıtlanmış mucizevi besin!

Ek olarak, çam fıstığı beslenmesi iyi bir lif, E vitamini, kalsiyum, magnezyum ve potasyum dozu içerir, bunların hepsi daha sağlıklı bir diyetle toparlanılır ve kilo verme hedeflerine yardımcı olur...

Günde 1 porsiyonu kolon kanserinden koruyor! İşte faydaları kanıtlanmış mucizevi besin!

DÜŞÜK KAN BASINCI

Çam fıstığı faydaları kan basıncını düşürme kabiliyetiyle devam eder. Bunun nedeni, çam fıstığının yüksek derecede magnezyum içermesiyle alakalıdır.

Günde 1 porsiyonu kolon kanserinden koruyor! İşte faydaları kanıtlanmış mucizevi besin!

KEMİK SAĞLIĞI

Birçok insan süt içmenin kemiklere iyi geleceğini düşünür. Ancak pastörizasyondan sonra süt asidik hale gelir. Ve bu bir işe yaramaz. Bu nedenle çam fıstığı gibi K vitaminini içeren besinleri araştırmalısınız.

Günde 1 porsiyonu kolon kanserinden koruyor! İşte faydaları kanıtlanmış mucizevi besin!

KOLON KANSERİNDEN KORUNMA

Çam fıstığı içindeki magnezyum da riskini azaltma çabasına yardımcı olur. Aslında, tek bir çam fıstığı porsiyonu, önerilen günlük magnezyum alımının yüzde 18'ini sunmaktadır. Ve magnezyumda yüksek diyetler, birkaç kanser türünü aza indirir.

Ayrıca, başka bir çalışmada magnezyum alımı ve kolon kanserinin daha düşük oluşumları arasında pozitif bir bağlantı bulunmuştur.

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