Günde 1 porsiyonu kolon kanserinden koruyor! İşte faydaları kanıtlanmış mucizevi besin!

KOLON KANSERİNDEN KORUNMA



Çam fıstığı içindeki magnezyum da kanser riskini azaltma çabasına yardımcı olur. Aslında, tek bir çam fıstığı porsiyonu, önerilen günlük magnezyum alımının yüzde 18'ini sunmaktadır. Ve magnezyumda yüksek diyetler, birkaç kanser türünü aza indirir.



Ayrıca, başka bir çalışmada magnezyum alımı ve kolon kanserinin daha düşük oluşumları arasında pozitif bir bağlantı bulunmuştur.