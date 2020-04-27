Günde iki tane tüketirseniz...

İçinde bulunan yüksek miktarda kalsiyum, demir ve potasyum, yüksek miktarda lif ve az yağ ile birlikte, tek başına yenildiğinde mucizevi faydalar sağlayan incir, salata veya yoğurtla birlikte de tüketilebilir. Özellikle yaz mevsiminden sonbahara geçişle birlikte zayıflayan bağışıklık sistemi için güçlü bir antioksidan olan incirin birçok faydası bulunuyor. Özellikle kalsiyum içeriğiyle zengin olan ve vücuda fayda sağlayan incirin ölçülü olarak tüketilmesi gerekiyor. İşte tıpkı incir gibi vücudun kalsiyum ihtiyacını karşılayan besinler…