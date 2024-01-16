Giriş Tarihi: 16.01.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
11:22
Hafızayı uçuruyor! Çocuklarınıza mutlaka kahvaltıda yedirin...
Dengeli beslenmek, genel sağlık için önemli bir faktördür. Genel sağlığın yanı sıra beyin sağlığını ve hafızayı destekleyebilmek de bazı besinler sayesinde sağlanabilinir. Özellikle çocukların kahvaltıda tüketeceği bu besinler hafızanın gelişmesinde önemli role sahip. Güçlü bir hafıza için tüketilen besinler de son derece önemli. İşte kahvaltıya dahil etmeniz gereken hafıza dostu besinler.