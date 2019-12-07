Hastalanmamak için vücut direncini artırmanın 8 yolu

Soğuk hava, sağlıksız beslenme, düzensiz uyku, hareketsizlik, sigara ve yoğun stres bağışıklık sistemini etkileyerek vücudu hastalıklara açık hale getirebiliyor. Kış mevsiminde en çok görülen hastalıkların başında solunum yolları enfeksiyonları geliyor. Vücut direncinin yani bağışıklığın güçlü olması sadece soğuk algınlığı ve gribe değil, birçok kronik hastalığa yakalanma riskini de düşürüyor. Uz. Dr. Haluk Mumcuoğlu, kış mevsimini hastalıklardan uzak geçirebilmek için vücut direncini güçlü tutmanın yolları hakkında bilgi verdi.