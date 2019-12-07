Hastalanmamak için vücut direncini artırmanın 8 yolu

4.SİGARAYI BIRAKIN

Sigara kullanımı solunum yolları enfeksiyonlarına karşı daha duyarlı olunmasını sağlamakta ve edinilen enfeksiyonun iyileşme sürecini uzatmaktadır. Hem kısa hem de uzun dönemde sağlığa son derece zararlı olan bu alışkanlıktan bir an önce kurtulmak için çaba sarf edilmelidir. Aktif enfeksiyonun olduğu dönemde iyileşmeyi hızlandırmak ve enfeksiyonun daha komplike bir hal almasını engellemek için sigara tüketmemek çok önemlidir. Sigara gibi alkolün de uzun süreli ve yoğun kullanımı bağışıklık sistemini oluşturan tüm organlar üzerine olumsuz etki yaratmaktadır.