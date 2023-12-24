Giriş Tarihi: 24.12.2023 14:03
Güncelleme Tarihi: 24.12.2023
14:08
Hayat kurtaran farkındalık! Kanser hastalarının %86'sında bu belirti görülüyor: Eğer bunu hissediyorsanız...
Kanser, tüm dünyada ölüm sebepleri arasında en üst sıralarda yer alıyor. Fakat doğru bir yaşam tarzının yanı sıra belirtiler konusunda dikkatli olmak, erken teşhisi mümkün kılarak kansere yakalanılsa bile tedaviyi kolaylaştırabiliyor. Bunun için öncelikle hangi belirtilerin öne çıktığına dikkat etmek büyük önem taşıyor. İşte kanser hastalarının büyük bölümünde görülen o belirti...