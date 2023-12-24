Hayat kurtaran farkındalık! Kanser hastalarının %86’sında bu belirti görülüyor: Eğer bunu hissediyorsanız...

Asteni, tüm vücudu olduğu kadar belirli vücut kısımlarını da hedefleyebilen fiziksel zayıflığı veya enerji eksikliğiyle de ortaya çıkarabilir. Dr. Tang, pankreas kanserinden muzdarip birçok insan bu durumu yaşayabileceğini ve çoğu zaman bu hastaların kendilerini oldukça güçsüz hissederek günlük işleri yapmakta zorlanabileceğini söylüyor.