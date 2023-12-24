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Haberler Galeri Hayat kurtaran farkındalık! Kanser hastalarının %86'sında bu belirti görülüyor: Eğer bunu hissediyorsanız...
Giriş Tarihi: 24.12.2023 14:03 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 14:08

Hayat kurtaran farkındalık! Kanser hastalarının %86'sında bu belirti görülüyor: Eğer bunu hissediyorsanız...

Kanser, tüm dünyada ölüm sebepleri arasında en üst sıralarda yer alıyor. Fakat doğru bir yaşam tarzının yanı sıra belirtiler konusunda dikkatli olmak, erken teşhisi mümkün kılarak kansere yakalanılsa bile tedaviyi kolaylaştırabiliyor. Bunun için öncelikle hangi belirtilerin öne çıktığına dikkat etmek büyük önem taşıyor. İşte kanser hastalarının büyük bölümünde görülen o belirti...

Hayat kurtaran farkındalık! Kanser hastalarının %86’sında bu belirti görülüyor: Eğer bunu hissediyorsanız...

Genel olarak geç teşhis edilen pankreas kanseri, kanser grubundaki en zorlu türlerden biri. Fakat buna rağmen, erken aşamalarda fark edilmesi tedavi şansını oldukça artırıyor. Asteni hissi ise; vücudun size pankreas kanserini haber veren önemli bir yolu olabiilr.

Hayat kurtaran farkındalık! Kanser hastalarının %86’sında bu belirti görülüyor: Eğer bunu hissediyorsanız...

Asteni; aşırı güçsüz, halsiz ve yorgun hissetmenize neden olacak bir terimdir. Ancak altta yatan birçok sebep olabilir. Kısa süreli bir rahatsızlığın sebebi olabileceği gibi; aynı zamanda kanser türlerinde de en belirgin belirtilerinden biridir.

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Hayat kurtaran farkındalık! Kanser hastalarının %86’sında bu belirti görülüyor: Eğer bunu hissediyorsanız...

Asteni, tüm vücudu olduğu kadar belirli vücut kısımlarını da hedefleyebilen fiziksel zayıflığı veya enerji eksikliğiyle de ortaya çıkarabilir. Dr. Tang, pankreas kanserinden muzdarip birçok insan bu durumu yaşayabileceğini ve çoğu zaman bu hastaların kendilerini oldukça güçsüz hissederek günlük işleri yapmakta zorlanabileceğini söylüyor.

Hayat kurtaran farkındalık! Kanser hastalarının %86’sında bu belirti görülüyor: Eğer bunu hissediyorsanız...

Uyku zorluğu ve odaklanmada zorluk yaşamak da asteni ile ilişkilidir. Asteni, vücudun kollar ve bacaklar gibi kısımlarını hedefleyebilir veya tüm figürü ele geçirebilir.

Hayat kurtaran farkındalık! Kanser hastalarının %86’sında bu belirti görülüyor: Eğer bunu hissediyorsanız...

ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Asteni, Clinical and Translational Oncology dergisinde yayınlanan araştırmada pankreas kanseri hastalarının yüzde 86'sını hedef alan en "sık görülen" belirtilerden biriydi.

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