Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hepimiz bu hatayı yapıyoruz...Dikkat! Kansere sebep oluyor
Giriş Tarihi: 22.06.2021 09:09 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 09:09

Hepimiz bu hatayı yapıyoruz...Dikkat! Kansere sebep oluyor

Günlük hayatta tükettiğimiz birçok madde ile temas edebiliyor. Prof. Dr. Yeliz Yıldırım, safhasından başlayarak mutfağa taşınan tehdit boyutunun her geçen gün daha da arttığını ve rahatsızlıkları başta olmak üzere için risk oluşturduklarını söyledi. Peki bu risk oluşturan maddeler nelerdir? Nelere dikkat etmeliyiz? İşte cevabı...

Hepimiz bu hatayı yapıyoruz...Dikkat! Kansere sebep oluyor

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeliz Yıldırım, günümüzde gıdayla temas eden materyallerin artmasıyla birlikte, mutfaktaki kimyasal tehditlerin biyolojik tehditlerin önüne geçtiğine dikkat çekti.

Hepimiz bu hatayı yapıyoruz...Dikkat! Kansere sebep oluyor

Yıldırım, kimyasallarla direk temas artışının, diyabet, obezite, tiroid fonksiyonlarının bozulması gibi birtakım hastalıklarının yanı sıra, kısırlık ve en ileri safhada kanserlere neden olduğuna dikkat çekti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hepimiz bu hatayı yapıyoruz...Dikkat! Kansere sebep oluyor

PLASTİK AMBALAJLARDAN UZAK DURULMALI

Kimyasalların mutfağa ilk taşındığı aşamanın safhası olduğunu belirten Yıldırım, marketlerde plastikle temas halindeki gıdalar yerine daha sağlıklı ambalajların kullanıldığı gıdaların tercih edilmesini önerdi.

Hepimiz bu hatayı yapıyoruz...Dikkat! Kansere sebep oluyor

Ambalajlarda kullanılan plastik malzemeleri inceltmek ve, sertleştirmek için kullanılan kimyasalların, günümüzde insan kanında en fazla rastlanan toksik maddeler olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "Günümüz koşullarında temel maddeleri ucuz olmasından, kolay taşınmasından, kırılma riski olmamasından dolayı plastiklerde muhafaza ediliyor.

Hepimiz bu hatayı yapıyoruz...Dikkat! Kansere sebep oluyor

Ancak biz, mümkün mertebe, tercihimiz olduğu noktalarda plastiklerle temas etmeyen gıdaları tercih ederek işe başlayabiliriz. Örneğin tenekede ya da plastik şişelerde bulunan yağlar yerine cam şişelerde muhafaza edilmiş yağları, aynı şekilde camda muhafaza edilmiş sütleri ve suları tercih edebiliriz.

SON DAKİKA