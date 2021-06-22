Hepimiz bu hatayı yapıyoruz...Dikkat! Kansere sebep oluyor

Günlük hayatta tükettiğimiz besinler birçok madde ile temas edebiliyor. Prof. Dr. Yeliz Yıldırım, alışveriş safhasından başlayarak mutfağa taşınan kimyasal tehdit boyutunun her geçen gün daha da arttığını ve endokrin sistem rahatsızlıkları başta olmak üzere kanser için risk oluşturduklarını söyledi. Peki bu risk oluşturan maddeler nelerdir? Nelere dikkat etmeliyiz? İşte cevabı...