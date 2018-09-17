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sendromunu tetikliyor!

Giriş Tarihi: 17.09.2018 16:38 Güncelleme Tarihi: 17.09.2018 17:30
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sendromunu tetikliyor!
Huzursuz bacak sendromunu tetikliyor!

" sendromu", pek çok kişiyi gece uykusundan uyandırıyor hatta çoğu zaman uyutmuyor. Genç ve orta yaşlarda yüzde 5 oranında görülen sorun, 60 yaş üzerinde yüzde 20'ye çıkabiliyor. Hastaların çoğu böyle bir hastalığının olduğunu bilmediği için tedavi olamadan bu sorunla yaşamak durumunda kalıyor. Kafein, hamilelik ve uykusuz kalma gibi durumlarda tetiklenen şikayetler, yaşam tarzı değişiklikleri ile azaltılabiliyor. Uz. Dr. Yılmaz Niyazi Yazman, hakkında bilgi verdi.

BACAKTAN BAŞLAYARAK VÜCUDA YAYILABİLİR

Huzursuz bacak sendromu; özellikle geceleri istirahatte ortaya çıkan, etkilenen bacağı hareket ettirme ihtiyacı ile birlikte baldır ve ayaklarda hatta bazen kollarda uyuşma, karıncalanma, uyuşukluk, yanma, iğnelenme, ağrı ile kendini gösteren nörolojik bir rahatsızlıktır. Genellikle her iki bacağı birden etkileyen hastalık nadiren kollara, ellere ve vücudun başka bir yerine yayılabilmektedir. Erken başlayan huzursuz bacak sendromu genetik geçişli olabilir.

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sendromunu tetikliyor!
Huzursuz bacak sendromunu tetikliyor!

ŞİKAYETLER GECELERİ ARTAR

Huzursuz bacak sendromu olan hastaların birçoğunda uyku sırasında belirli aralıklarla bacaklarda ortaya çıkan periyodik ve istemsiz bacak hareketleri söz konusudur. Bu da uykuya dalmayı zorlaştırır. Birçok hastada uyuşukluk ve huzursuzluk, akşam ve gecenin ilerleyen saatlerinde daha rahatsız edici olur. Hareketsizlik ile şikayetler artar, hareketle birlikte de zaman içinde azalır. Bacaklarda huzursuzluk, uyuşma, yanma, ağrı hissedildiğinde, yataktan kalkıp ev içinde yürüyüşler yapmak yararlı olabilir. Fakat şeker hastalarında sık görülen polinöropatide, uyuşukluk ve yanma şikayetleri hareketle de değişmez. Hastalığın şiddeti hastadan hastaya farklılık göstererek, zaman içinde artıp azalabilir.

ŞİKAYETLERE YOL AÇAN RİSK FAKTÖRLERİNE DİKKAT!

Huzursuz bacak sendromunun nedeni tam olarak bilinmemektedir. Yapılan incelemelerde "dopamin" adlı maddenin beynin bazı bölgelerinde azaldığı görülmüştür. Bunun yanında;

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sendromunu tetikliyor!
Huzursuz bacak sendromunu tetikliyor!

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Huzursuz bacak sendromunu tetikliyor!

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Huzursuz bacak sendromunu tetikliyor!

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sendromunu tetikliyor!
Huzursuz bacak sendromunu tetikliyor!

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sendromunu tetikliyor!
Huzursuz bacak sendromunu tetikliyor!

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