Huzursuz bacak sendromunu tetikliyor!

"Huzursuz bacak sendromu", pek çok kişiyi gece uykusundan uyandırıyor hatta çoğu zaman uyutmuyor. Genç ve orta yaşlarda yüzde 5 oranında görülen sorun, 60 yaş üzerinde yüzde 20'ye çıkabiliyor. Hastaların çoğu böyle bir hastalığının olduğunu bilmediği için tedavi olamadan bu sorunla yaşamak durumunda kalıyor. Kafein, hamilelik ve uykusuz kalma gibi durumlarda tetiklenen şikayetler, yaşam tarzı değişiklikleri ile azaltılabiliyor. Uz. Dr. Yılmaz Niyazi Yazman, huzursuz bacak sendromu hakkında bilgi verdi.

BACAKTAN BAŞLAYARAK VÜCUDA YAYILABİLİR

Huzursuz bacak sendromu; özellikle geceleri istirahatte ortaya çıkan, etkilenen bacağı hareket ettirme ihtiyacı ile birlikte baldır ve ayaklarda hatta bazen kollarda uyuşma, karıncalanma, uyuşukluk, yanma, iğnelenme, ağrı ile kendini gösteren nörolojik bir rahatsızlıktır. Genellikle her iki bacağı birden etkileyen hastalık nadiren kollara, ellere ve vücudun başka bir yerine yayılabilmektedir. Erken başlayan huzursuz bacak sendromu genetik geçişli olabilir.