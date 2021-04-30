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Haberler Galeri İbn-i Sina’nın mucizevi tarifi ortaya çıktı! Binlerce yıl öncesinde yazılmış...
Giriş Tarihi: 30.04.2021 13:21 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 17:02

’nın mucizevi tarifi ortaya çıktı! Binlerce yıl öncesinde yazılmış...

Hekimlerin Piri olarak bilinen 'nın binlerce yıl önce keşfettiği mucize tarifin birçok hastalığa karşı adeta kalkan olduğunu biliyor muydunuz? Koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz şu günlerde bağışıklık sistemini desteklemek büyük önem taşırken salgın sürecinde neredeyse herkes doğal kür ve sağlıklı tariflerle vücuduna iyi bakmaya başladı. İbn-i Sina'nın Küçük Tıp Kanunu kitabında yüzyıllar önce bahsettiği her derde deva olduğunu ifade ettiği bu tarifi yapmak ise oldukça basit. İşte İbn-i Sina'nın bin yıl mucize dediği o besin…

Tüm hastalıklara deva oluyor! İşte İbn-i Sina’nın insanlık için mucizevi tarifi

'nın yüzyıllar önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında birbirinde mucizevi besin ve tarifler bulunuyor. Hekimlerin Piri ve hükümdarı olarak bilinen isim, her derde deva olan tarifleriyle binlerce yıl sonra bile şifa kaynağı oluyor. Özellikle koronavirüs salgını ile mücadele edilen şu günlerde bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek ve hastalıklara karşı korunmak büyük önem taşıyor. İşte İbn-i Sina'dan insanlık için mucizevi karışım tarifi…

Tüm hastalıklara deva oluyor! İşte İbn-i Sina’nın insanlık için mucizevi tarifi

İşte 'nın birçok hastalığa şifa olacak mucizevi tarifi...

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Tüm hastalıklara deva oluyor! İşte İbn-i Sina’nın insanlık için mucizevi tarifi

'dan insanlık için mucizevi karışım tarifi önemli sağlık sorunlarınıza iyi gelecek. Birçok sağlık sorununun tedavisinde önemli bir rol oynayan bu karışım nasıl hazırlanır, gelin birlikte bakalım.

Tüm hastalıklara deva oluyor! İşte İbn-i Sina’nın insanlık için mucizevi tarifi

MALZEMELER

-250 gram kuru incir
-1 litre zeytinyağı

Tüm hastalıklara deva oluyor! İşte İbn-i Sina’nın insanlık için mucizevi tarifi

Öncelikle incirleri yıkayın, süzün ve kuşbaşı olacak biçimde doğrayın. İncirleri zeytinyağlı kavanozun içine alın ve ağzını kapatın. Bu kavanozu 5 gün boyunca karanlık bir yerde muhafaza edin ve bu sürenin sonunda sabah, akşam olacak biçimde günde iki kere tüketin.

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