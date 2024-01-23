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Haberler Galeri İçine bir kaşık bal eklediğinizde antibiyotik görevi görüyor! Hasta olan mutlaka tüketmeli...
Giriş Tarihi: 23.01.2024 14:40 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 14:43

İçine bir kaşık bal eklediğinizde antibiyotik görevi görüyor! Hasta olan mutlaka tüketmeli...

Uzmanlar, son günlerde gribal enfeksiyon vakalarının %80 oranında arttığını belirtiyor. Gribe yakalanmamanın yolu doal antibiyotik görevi gören besinleri tüketmekten geçiyor. Bağışıklığı güçlendiren, vücuttaki enfeksiyonu bitiren bazı mucizevi besinler biraraya geldiğinde adeta doğal antibiyotik oluşuyor. Peki, vücudu demir gibi güçlendiren karışım hangisi? İşte bağışıklığı güçlendiren besinler ve tüketildiğinde doğal antibiyotik görevi gören mucizevi karışıma dair detaylar...

İçine bir kaşık bal eklediğinizde antibiyotik görevi görüyor! Hasta olan mutlaka tüketmeli...

C VİTAMİNİ ZENGİN BESİNLER:

Portakal, mandalina, greyfurt, çilek, kivi gibi meyveler bol miktarda C vitamini içeriyor. C vitamininin kış hastalıklarına karşı koruyuculuğu bilimsel kaynaklarda yer alıyor. Uzmanlar, kış aylarında özellikle kamkat gibi faydası kanıtlanmış besinlerin tüketilmesini öneriyor. Günde 7 tane kamkat meyvesi yenildiğinde günlük ihtiyaç duyulan C vitamini ihtiyacının tamamını karşılamış oluyor.

İçine bir kaşık bal eklediğinizde antibiyotik görevi görüyor! Hasta olan mutlaka tüketmeli...

SARIMSAK:

Antiviral ve antibakteriyel özelliği sayesinde kış hastalıklarına karşı bağışıklığı güçlendiren sarımsak, en şifalı etkisini çiğ veya közlenmiş olarak tüketildiğinde gösteriyor.

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İçine bir kaşık bal eklediğinizde antibiyotik görevi görüyor! Hasta olan mutlaka tüketmeli...

YOĞURT:

İçerisinde bol miktarda probiyotik bakteri bulunan yoğurt, bağırsak sağlığını destekliyor. Özellikle gribal enfeksiyon döneminde bağırsak sağlığını koruduğu için enfeksiyon oluşmasını önlüyor. Yoğurttan en yüksek düzeyde faydalanmak için baharatlarla veya yeşilliklerle karıştırılarak tüketilmesi öneriliyor.

İçine bir kaşık bal eklediğinizde antibiyotik görevi görüyor! Hasta olan mutlaka tüketmeli...

ZENCEFİL:

Anti-inflamatuar özelliği sayesinde vücuttaki mikrobu tamamen atan zencefil, boğaz ağrısı, boğaz yanması, öksürük gibi şikayetlere çare oluyor.

İçine bir kaşık bal eklediğinizde antibiyotik görevi görüyor! Hasta olan mutlaka tüketmeli...

PIRASA:

Bol miktarda antioksidan içeren pırasa, kış aylarında en sık tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor. Pırasa, kahvaltıda yumurtayla birlikte zeytinyağında pişirilerek tüketildiğinde hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de vücuttaki enfeksiyonu bitiriyor.

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