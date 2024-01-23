Giriş Tarihi: 23.01.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
14:43
İçine bir kaşık bal eklediğinizde antibiyotik görevi görüyor! Hasta olan mutlaka tüketmeli...
Uzmanlar, son günlerde gribal enfeksiyon vakalarının %80 oranında arttığını belirtiyor. Gribe yakalanmamanın yolu doal antibiyotik görevi gören besinleri tüketmekten geçiyor. Bağışıklığı güçlendiren, vücuttaki enfeksiyonu bitiren bazı mucizevi besinler biraraya geldiğinde adeta doğal antibiyotik oluşuyor. Peki, vücudu demir gibi güçlendiren karışım hangisi? İşte bağışıklığı güçlendiren besinler ve tüketildiğinde doğal antibiyotik görevi gören mucizevi karışıma dair detaylar...