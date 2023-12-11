Giriş Tarihi: 11.12.2023 09:49
Güncelleme Tarihi: 11.12.2023
09:52
İltihapla mücadelede birinci sırada! Kahvaltıda sadece 4 dilim yiyin...
İltihap; şişlik, ağrı ve hastalığa neden olan bir durumdur. Tedavi edilemeyen iltihap ise çeşitli hastalıklara yol açabilir. 'İltihap doğal yolla nasıl geçer?' diyenler için ise harika bir önerimiz var. Son derece sağlıklı olan bu besin sayesinde iltihabın yanı sıra kalp hastalığına karşı koruma sağlamadan kolon kanserine ihtimalini düşürmeye kadar fayda sağlayabilirsiniz.