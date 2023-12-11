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Haberler Galeri İltihapla mücadelede birinci sırada! Kahvaltıda sadece 4 dilim yiyin...
Giriş Tarihi: 11.12.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 09:52

İltihapla mücadelede birinci sırada! Kahvaltıda sadece 4 dilim yiyin...

İltihap; şişlik, ağrı ve hastalığa neden olan bir durumdur. Tedavi edilemeyen iltihap ise çeşitli hastalıklara yol açabilir. 'İltihap doğal yolla nasıl geçer?' diyenler için ise harika bir önerimiz var. Son derece sağlıklı olan bu besin sayesinde iltihabın yanı sıra kalp hastalığına karşı koruma sağlamadan kolon kanserine ihtimalini düşürmeye kadar fayda sağlayabilirsiniz.

İltihapla mücadelede birinci sırada! Kahvaltıda sadece 4 dilim yiyin...

Avokado; sağlıklı yağ içeren lif kaynağı bir besindir.

İltihapla mücadelede birinci sırada! Kahvaltıda sadece 4 dilim yiyin...

Yarım avokado günlük ihtiyaç duyulan potasyum ihtiyacının %10'unun karşılanmasını sağlar.

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İltihapla mücadelede birinci sırada! Kahvaltıda sadece 4 dilim yiyin...

İçeriğinde pek çok vitamin ve mineral bulundurur.

İltihapla mücadelede birinci sırada! Kahvaltıda sadece 4 dilim yiyin...

Yarım avokado tüketmek, iltihabın bastırılmasında etkili olur. Oksidatif hasara karşı korur. Bu nedenle avokado tüketerek iltihap sorunuyla mücadele edebilirsiniz.

İltihapla mücadelede birinci sırada! Kahvaltıda sadece 4 dilim yiyin...

Yarım avokado 4, 5 dilime denk gelebilir, bu nedenle kahvaltıda sadece 4 dilim avokado yiyerek faydalarından yararlanabilirsiniz.

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