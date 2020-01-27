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direncini kıran süper besinler

Gün içinde aldığınız şekeri yani glikozu enerjiye dönüştürebilmeniz için hormonuna ihtiyacınız vardır. , yağ ve kas dokusu gibi bölgelerinizde insüline karşı duyarsızlık gelişmesi sonucu insülin direnci oluşur. Ülkemizde her beş kişiden birinde ortaya çıkan insülin direnci kırılmazsa diyabete, yüksek tansiyona, kalp damar hastalıklarına zemin hazırlıyor. Beslenmemizde yapacağımız bazı değişikliklerle insülin direncinden kurtulabiliriz. Peki insülin direncini kıran mucizevi besinler nelerdir? İşte ...

Giriş Tarihi: 27.01.2020 08:50 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 08:52
İnsülin direncini kıran süper besinler

Gün içinde aldığınız şekeri yani glikozu enerjiye dönüştürebilmeniz için hormonuna ihtiyacınız vardır. , yağ ve kas dokusu gibi bölgelerinizde insüline karşı duyarsızlık gelişmesi sonucu insülin direnci oluşur. Ülkemizde her beş kişiden birinde ortaya çıkan insülin direnci kırılmazsa diyabete, yüksek tansiyona, kalp damar hastalıklarına zemin hazırlıyor. Beslenmemizde yapacağımız bazı değişikliklerle insülin direncinden kurtulabiliriz. Peki insülin direncini kıran mucizevi besinler nelerdir? İşte ...

İnsülin direncini kıran süper besinler

direnci birçok organı etkileyen ve ciddi hasarlara yol açan karmaşık bir bozukluktur. Kısaca insüline karşı biyolojik yanıtın bozulması olarak tanımlanabilir.

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İnsülin direncini kıran süper besinler

, pankreas bezinden salgılanan ve şekerin hücrelere girmesini sağlayan hormondur. İnsülin direnci olanlarda , yağ ve kas hücreleri, insüline düzgün cevap veremez çünkü bu bireylerde insülinin bağlandığı ve aktive olduğu insülin reseptörlerinde bir sorun vardır.

İnsülin direncini kıran süper besinler

Sonuçta kan şekeri yükselmeye devam eder. Bunun sonucunda pankreas bezi, şeker seviyesini düşürmek için cevap olarak daha fazla salgılar. Bu salgılama işlemi sonsuz değildir bu da bir süre sonra pankreas bezinin yeterli insülin üretemez hale gelmesine neden olur.

İnsülin direncini kıran süper besinler

Kanda giderek yükselen şeker, tip 2 diyabete, yüksek tansiyona, kan yağlarının yükselmesine ve kalp damarhastalıklarına zemin hazırlar. Ülkemizde görülme sıklığı giderek artan direncini yenmenin en basit ve etkili yolu ise besinlerdeki güçte saklı.

İnsülin direncini kıran süper besinler

KALSİYUMDAN ZENGİN TUZDAN FAKİR BESLENME

İnsülin salınımı kalsiyuma bağımlı bir süreçtir, kalsiyum eksikliği oluşursa pankreastan insülin salgılanması olumsuz yönde etkilenir. İnsülin direnci olanlar günlük ihtiyaçlarını almalılar.

İnsülin direncini kıran süper besinler

Kalsiyum alımını artırmak için beslenmede süt, yoğurt, peynir, ayran, kefir, badem, fındık ve yeşil yapraklı sebzelere yer verilmeli. direnci yüksek tansiyon için risk oluştur, tuz tüketimi bir tatlı kaşığını geçmemeli.

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