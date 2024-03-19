Giriş Tarihi: 19.03.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
16:27
Japonların favorisi uzun yaşam sırrı: Ülkemizde bolca yetişiyor! Kanserden diyabete her şeyin şifası...
Farkında olmadan tükettiğimiz bazı ufak tohumlar, bedenimizde adeta dönüştürücü bir etkiye sahip olabilir. Bu noktada neleri nasıl yediğimize dikkat etmek önem taşıyor. Susam da bu besinlerden biri. Japonlar tarafından suşiden salatalara hemen her tarifte kullanılan susam, ülkemizde de bolca yetişiyor. İşte tüm vücudu temizleyen o besin...