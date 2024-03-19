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Haberler Galeri Japonların favorisi uzun yaşam sırrı: Ülkemizde bolca yetişiyor! Kanserden diyabete her şeyin şifası...
Giriş Tarihi: 19.03.2024 16:14 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 16:27

Japonların favorisi uzun yaşam sırrı: Ülkemizde bolca yetişiyor! Kanserden diyabete her şeyin şifası...

Farkında olmadan tükettiğimiz bazı ufak tohumlar, bedenimizde adeta dönüştürücü bir etkiye sahip olabilir. Bu noktada neleri nasıl yediğimize dikkat etmek önem taşıyor. Susam da bu besinlerden biri. Japonlar tarafından suşiden salatalara hemen her tarifte kullanılan susam, ülkemizde de bolca yetişiyor. İşte tüm vücudu temizleyen o besin...

Japonların favorisi uzun yaşam sırrı: Ülkemizde bolca yetişiyor! Kanserden diyabete her şeyin şifası...

Susam, küçük ama besin değeri yüksek bir tohumdur. İçerdiği vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve yağ asitleri sayesinde birçok sağlık sorununa iyi gelir.

Japonların favorisi uzun yaşam sırrı: Ülkemizde bolca yetişiyor! Kanserden diyabete her şeyin şifası...

KALP SAĞLIĞINI KORUR

Susam, kolesterolü düşüren ve kan basıncını düzenleyen lignanlar ve fitoöstrojenler bakımından zengindir. Ayrıca, kalp krizi riskini azaltan E vitamini de içerir.

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Japonların favorisi uzun yaşam sırrı: Ülkemizde bolca yetişiyor! Kanserden diyabete her şeyin şifası...

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Susam, kemik sağlığı için önemli olan kalsiyum, magnezyum ve fosfor bakımından zengindir. Bu mineraller, kemik yoğunluğunu artırmaya ve kemik erimesini önlemeye yardımcı olur.

Japonların favorisi uzun yaşam sırrı: Ülkemizde bolca yetişiyor! Kanserden diyabete her şeyin şifası...

KANSERİ ÖNLER

Susamda bulunan antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önleyerek kanser riskini azaltmaya yardımcı olur.

Japonların favorisi uzun yaşam sırrı: Ülkemizde bolca yetişiyor! Kanserden diyabete her şeyin şifası...

DİYABET RİSKİNİ DÜŞÜRÜR

Susam, kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olan magnezyum ve lif bakımından zengindir.

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