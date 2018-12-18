Kahvaltıdan 20 dakika önce içerseniz...

Greyfurtun yüzde 90'ı sudan oluşur ve bu sayede metabolizmanızı olduğundan çok daha hızlı hale getirir. Kalori oranı oldukça düşüktür. Bir adet greyfurtta ortalama 74 kalori vardır. Zayıflamaya karar verdiyseniz bunun için 2 seçenek var: