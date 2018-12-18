Kahvaltıdan 20 dakika önce içerseniz...

Kışın en lezzetli meyvelerinden biri olan greyfurt yağ yakmak için birebir! Bu mevsimde vücudumuzun depoladığı yağlardan greyfurt suyu ile kurtulmamız mümkün. Kışın en lezzetli meyvelerinden biri olan greyfurt yağ yakmak için birebir! Bu mevsimde vücudumuzun depoladığı yağlardan greyfurt suyu ile kurtulmamız mümkün. Zayıflamaya karar verenleri şöyle alalım lütfen... Greyfurtun kendine has bir tadı vardır. Tam bir şifa deposu olan greyfurt A, C, E ve K vitamini yönünden son derece güçlüdür. Şifasının yanı sıra iyi bir yağ yakıcıdır. Kilo vermeyi destekler. Antioksidan ve antibakteriyel içerik bakımından zengin olan greyfurt suyu; kalsiyum, magnezyum, fosfor, çinko ve demir deposudur aynı zamanda. Metabolizmayı hızlandırma özelliği bulunur. Düzenli tüketildikçe tokluk hissi verir. ZENGİN POTASYUM VE YAĞ YAKIMINI HIZLANDIRAN ENZİMLERİ İÇEREN GREYFURT DİYETİ İÇİN; Greyfurtun yüzde 90'ı sudan oluşur ve bu sayede metabolizmanızı olduğundan çok daha hızlı hale getirir. Kalori oranı oldukça düşüktür. Bir adet greyfurtta ortalama 74 kalori vardır. Zayıflamaya karar verdiyseniz bunun için 2 seçenek var: Birinci seçenek; her öğünden yarım saat önce 1/2 adet greyfurt tüketmek. Ancak öğünlerinize de bu noktada dikkat etmelisiniz. Yemeklerden yarım saat önce tüketilen greyfurt açlık hissini bastırarak öğünlerinizde daha kontrollü yemenize yardımcı olacaktır. İkinci seçenek; Bir adet greyfurtun için kaşıkla oyun ve blender'da karıştırın. Posasıyla beraber karışan greyfurtun içine bir tatlı kaşığı bal ilave edin. Bu karışımı sabah aç karnına tüketin. Karışımı içtikten 20 dakika sonra kahvaltıya geçebilirsiniz.