Kahvenizin içine 1 kaşık eklerseniz bir ayda 5 beden inceltiyor! Vücutta yağ bırakmıyor

Cezvenin içerisinde bir fincan su ekleyin. 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi ve bir çay kaşığı tarçın koyun. Ardından ısınıp köpürmesini bekleyin ve fincanınıza alıp tüketin. Eğer herhangi bir mide sorunu yaşamıyorsanız bu tarifi sabah aç karna deneyebilirsiniz.