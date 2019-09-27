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KALBİMİZİ KORUYAN 10 ÖNERİ

Sağlıksız beslenmeden tarzına; sigaradan fazla kiloya; diyabetten yüksek kolesterol ve hipertansiyon gibi risk faktörlerine dek birçok etken hastalıklarına neden oluyor. Dünyada ve ülkemizde nedenleri arasında ilk sırada yer alan kalp ve damar hastalıklarının gençlerde de giderek yaygınlaştığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. , bazı basit uygulamalarla kalp hastalıklarına karşı önlem alınabileceğini vurguluyor. Prof. Dr. Ender Semiz, 29 Eylül Dünya Kalp Günü kapsamında yaptığı açıklamada kalbimizi korumamızı sağlayacak 10 önlemi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Giriş Tarihi: 27.09.2019 12:32 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 12:42
KALBİMİZİ KORUYAN 10 ÖNERİ

Sağlıksız beslenmeden tarzına; sigaradan fazla kiloya; diyabetten yüksek kolesterol ve hipertansiyon gibi risk faktörlerine dek birçok etken hastalıklarına neden oluyor. Dünyada ve ülkemizde nedenleri arasında ilk sırada yer alan kalp ve damar hastalıklarının gençlerde de giderek yaygınlaştığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. , bazı basit uygulamalarla kalp hastalıklarına karşı önlem alınabileceğini vurguluyor. Prof. Dr. Ender Semiz, 29 Eylül Dünya Kalp Günü kapsamında yaptığı açıklamada kalbimizi korumamızı sağlayacak 10 önlemi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

KALBİMİZİ KORUYAN 10 ÖNERİ

SAĞLIKLI BESLENİN

Sebze, meyve ve tam tahıllı ürünler tüketin; bakliyat ve balık ağırlıklı beslenmeye öncelik verin. Yapılan çalışmalar; Akdeniz diyetinin riskini azalttığını gösteriyor. Fast-food yiyeceklerden, salam, sosis ve sucuk gibi işlenmiş ürünlerden, trans ya da doymuş yağlardan, rafine karbonhidrat diye bilinen basit şekerlerden ve gazlı ya da gazsız tatlandırılmış içeceklerden uzak durun. Bu içeceklerin günde bir kez tüketilmesi bile riskini yüzde 20 artırıyor.

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KALBİMİZİ KORUYAN 10 ÖNERİ

EGZERSİZİ İHMAL ETMEYİN

Düzenli fiziksel aktivite, ve damar sağlığını koruma ve geliştirme açısından temel bir yaşam biçimi olmalı. Fiziksel egzersiz kalp ve damar hastalığı riskini azaltıyor. Haftada en az 150 dakika orta derecede ya da en az 75 dakika ileri seviyede fiziksel aktivitede bulunun.

KALBİMİZİ KORUYAN 10 ÖNERİ

SİGARADAN UZAK DURUN

hastalığına bağlı her üç ölümden yaklaşık biri sigara kullanımından ya da pasif sigara içiminden kaynaklanıyor. Yapılan çalışmalar, elektronik sigaraların masum olmadığını, klasik sigara içiminde görülen riskleri barındırdığını gösteriyor.

KALBİMİZİ KORUYAN 10 ÖNERİ

İDEAL KİLONUZU SAĞLAYIN

Fazla kilonun; hastalığı, kan yağlarında yükseklik, kan basıncı yüksekliği ve sonunda damar hastalığına yol açmasından dolayı ideal kiloya inmek çok önemli. Obezite sorunu hareketsizlik ve kötü beslenme alışkanlıkları nedeniyle ülkemizde çocuklar ve gençler arasında da giderek yaygınlaşıyor.

KALBİMİZİ KORUYAN 10 ÖNERİ

TUZ TÜKETİMİNİ KISITLAYIN

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ender Semiz "30-80 yaşlarındaki kan basıncı yüksek olan yetişkinlerde tuz tüketiminin günde 1 gr azaltılmasının, büyük kan basıncı değerini 3-4 mmHg düşüreceği, dolayısı ile kalp ve damar hastalığı riskini azaltacağı bilinmektedir. Tuz tüketimini azaltmanın en pratik yolu, masaya tuzluğu koymamaktır. Yemek pişerken tencereye eklenen az miktardaki tuz ile salçadaki, ekmekteki ya da sebzelerdeki doğal tuz vücut gereksinimimizi karşılayacaktır" diyor.

KALBİMİZİ KORUYAN 10 ÖNERİ

UYKU DÜZENİNİ SAĞLAYIN

Altı saatten kısa süreli ya da kalitesi düşük uyku kan basıncını yükseltiyor; dolayısıyla kalp ve damar hastalıklarına zemin hazırlıyor. Çok uzun uyku süresi de kalp hastalığı riskini artırıyor. Bu nedenle uyku düzeninizi sağlamaya özen gösterin.

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