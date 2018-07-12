Kalpten sandığınız çarpıntı büyük bir tehlikenin habericisi olabilir!

KANSIZLIK

Genç yaşlı her yaş grubunun ortak sorunlarından biri olan kansızlık genellikle tedavisi ihmal edilen bir hastalık. Kansızlıkta kalp vücudun oksijen ihtiyacını karşılamak için daha çok çalışıyor ve bu tablo da kendini çarpıntıyla belli ediyor.