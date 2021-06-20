Kalsiyum zengini incirin mucizevi faydalarına inanamayacaksınız! İşte kalsiyum deposu o gıdalar...

İnsan vücudunda en çok bulunan minerallerden biri olan kalsiyumu besinlerden alarak sağlığımıza katkıda bulunabiliriz. Özellikle kemiklerin ve dişlerin güçlenmesine yardımcı olan, kalp atışı dahil kas kasılmalarını düzenleyen kalsiyum birçok hastalığı da engellemede önemli bir rol oynar. Peki kalsiyumu hangi besinlerden almalıyız? Kalsiyum zengini besin incirin faydaları nelerdir? Dr. Muammer Yıldız'ın açıkladığı ve özellikle yaşlılığımızda bizi kemik erimesinden koruyacak gıdalar ve faydaları...