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Kan gruplarına göre hastalık riskleri araştırması yayınlandı

55.000 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, kan gruplarına göre insanların ve birçok hastalık taşıma riskinin farklılık gösterdiği ortaya çıktı. Bu büyük çaplı araştırmada elde edilen bilgilere göre kan gruplarıyla hastalıklar arasında azımsanamayacak kadar belirgin bir bağlantı var.

Giriş Tarihi: 26.03.2018 20:21 Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 21:24
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Kan gruplarına göre hastalık riskleri araştırması yayınlandı
Kan gruplarına göre hastalık riskleri araştırması yayınlandı

55.000 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, 0 kan grubuna sahip olan kişiler ve birçok hastalık için daha az risk taşıdığını gösteriyor. Araştırmaya göre kan gruplarıyla hastalıklar arasında önemli bağlantı var.

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Kan gruplarına göre hastalık riskleri araştırması yayınlandı
Kan gruplarına göre hastalık riskleri araştırması yayınlandı

Araştırmayı yapan Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden Dr. Arash Etemadi. Etemadi, 55 bin kişiyi kapsayan araştırmayı Kuzey Batı İran'da yürüttü. İlk bulgular, belirli hastalıklarda 0 grubu kana sahip olmayanların ölüm oranlarının yüzde 9 daha fazla olduğunu gösterdi.

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Kan gruplarına göre hastalık riskleri araştırması yayınlandı
Kan gruplarına göre hastalık riskleri araştırması yayınlandı

Araştırma sırasında, kan grubuyla mide i arasındaki bağ da incelendi.

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Kan gruplarına göre hastalık riskleri araştırması yayınlandı
Kan gruplarına göre hastalık riskleri araştırması yayınlandı

Sonuçlar, A,B ve grubu kan taşıyanların 0 grubu kana sahip olanlara göre yüzde 55 oranında daha fazla mide ine yakalandığını gösterdi

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Kan gruplarına göre hastalık riskleri araştırması yayınlandı
Kan gruplarına göre hastalık riskleri araştırması yayınlandı

Bu durum, 0 grubu dışındakilerin kesinlikle hastalık riski taşıdığı anlamına gelmiyor.

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Kan gruplarına göre hastalık riskleri araştırması yayınlandı
Kan gruplarına göre hastalık riskleri araştırması yayınlandı

Beslenme, spor alışkanlığı gibi bir dizi önemli faktör de söz konusu fakat kan grubu 0 olanların birçok önemli hastalığa yakalanma riski daha düşük.

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Kan gruplarına göre hastalık riskleri araştırması yayınlandı
Kan gruplarına göre hastalık riskleri araştırması yayınlandı

Daha önceki araştırmalara göre de, hemen hemen bütün türlerinin A ve kan gruplarına karşı büyük ilgili duyduğunu ortaya koymuştu.

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