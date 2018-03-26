Kan gruplarına göre hastalık riskleri araştırması yayınlandı
55.000 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, kan gruplarına göre insanların kanser ve birçok hastalık taşıma riskinin farklılık gösterdiği ortaya çıktı. Bu büyük çaplı araştırmada elde edilen bilgilere göre kan gruplarıyla hastalıklar arasında azımsanamayacak kadar belirgin bir bağlantı var.
Giriş Tarihi: 26.03.2018 20:21 Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 21:24
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Kan gruplarına göre hastalık riskleri araştırması yayınlandı
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Kan gruplarına göre hastalık riskleri araştırması yayınlandı