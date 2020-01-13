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  • Kanser, eklem ağrıları, diyabet... İşte 21 günde vücudu arındıran soğan sarımsak kürü

, , ... İşte 21 günde vücudu arındıran

vücudumuz için gerekli olan ve mineralleri sağlayarak sağlığımızı olumlu yönde etkilemektedir. Bu kür 21 günde vücudunuzu toksinlerden arındırarak hastalıklara karşı savaş açıyor. , bağışıklık sistemi hastalıkları, , ... Hepsiyle savaşıyor, soğan ve sarımsağın üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmiyor. 21 günlük kürle vücudunuzu tazelemek mümkün. Peki 21 günlük nasıl hazırlanıyor? Soğan sarımsak kürü sağlığımıza ne gibi katkılarda bulunuyor. İşte Selahattin Dönmez'den 21 günlük vücudumuzu toksinlerden arındıran soğan sarımsak kürü...

Giriş Tarihi: 13.01.2020 14:15 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 14:16
Kanser, eklem ağrıları, diyabet... İşte 21 günde vücudu arındıran soğan sarımsak kürü

vücudumuz için gerekli olan ve mineralleri sağlayarak sağlığımızı olumlu yönde etkilemektedir. Bu kür 21 günde vücudunuzu toksinlerden arındırarak hastalıklara karşı savaş açıyor. , bağışıklık sistemi hastalıkları, , ... Hepsiyle savaşıyor, soğan ve sarımsağın üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmiyor. 21 günlük kürle vücudunuzu tazelemek mümkün. Peki 21 günlük nasıl hazırlanıyor? Soğan sarımsak kürü sağlığımıza ne gibi katkılarda bulunuyor. İşte Selahattin Dönmez'den 21 günlük vücudumuzu toksinlerden arındıran soğan sarımsak kürü...

Kanser, eklem ağrıları, diyabet... İşte 21 günde vücudu arındıran soğan sarımsak kürü

Yemek kültürümüzde önemli yere sahip olan soğan ve sarımsak, hemen her öğünde yediklerimizin başında geliyor. İçine soğan girmeyen yemek ise neredeyse yok.

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Kanser, eklem ağrıları, diyabet... İşte 21 günde vücudu arındıran soğan sarımsak kürü

Soğan ve sarımsak gerçekten de , ve antioksidan içeriği ile tam bir deposu. Soğan B6, C vitamini, folat ve potasyumdan zengin. Sarımsak ise yüksek miktarda fosfor, potasyum, kükürt, çinko, orta miktarda selenyum, A ve C vitaminleri ile az miktarda da kalsiyum, magnezyum, sodyum, demir, manganez ve B kompleks vitaminlerini içeriyor.

Kanser, eklem ağrıları, diyabet... İşte 21 günde vücudu arındıran soğan sarımsak kürü

Bu kadar besleyici bileşenin yanında, düşük kalorili olduklarından bu şifalı sebzeleri her gün yemeklerinize sınırsızca eklemenizde hiçbir sakınca olmadığını da hatırlatmalıyım.

Kanser, eklem ağrıları, diyabet... İşte 21 günde vücudu arındıran soğan sarımsak kürü

KÜKÜRTLÜ BİLEŞİKLER SAĞLIĞI DESTEKLER

Soğan ve sarımsağın en önemli biyokimyasal özelliklerinden biri vücuttaki zehirli toksik maddeleri atmaya yardımcı olan antioksidan potansiyelidir. Bununla birlikte soğan ve sarımsaktaki yüksek düzeyde C vitamini bağışıklığı düzenler, kollajen yapımını ve doku tamirini artırır, demir emilimini sağlar.

Kanser, eklem ağrıları, diyabet... İşte 21 günde vücudu arındıran soğan sarımsak kürü

Ayrıca soğan ve sarımsak birçok antioksidan flavonoidleri içerir, soğanda 25 çeşit flavonoid bulunur. Flavonoidler ve C vitamini hücre hasarına neden olan zararlı molekülleri tutar , ve kalp hastalıklarının önüne set çeker. Kırmızı soğana rengini veren antosiyanin kalbin ve damarların koruyucusudur. Kapsamlı, çok sayıda katılımcıyı içeren bilimsel bir çalışmada antosiyaninden zengin besinleri tüketmenin kalp hastalıklarına yakalanma riskini yüzde 32 oranında azalttığı saptanmıştır.

Kanser, eklem ağrıları, diyabet... İşte 21 günde vücudu arındıran soğan sarımsak kürü

BAĞIŞIKLIĞIN BİR NUMARALI DESTEKLEYİCİSİ

Amerika Araştırma Merkezi soğandaki fisetin ve kuersetin, sarımsaktaki allisin gibi fitokimyasalların immun sağlığı destekleklediğini ve DNA, hücre hasarı ve inflamasyonu önleyerek kanser gelişim riskini azalttığını bildiriyor.

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