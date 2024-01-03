Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kanser hücrelerinin düşmanı! Haftada iki kez yemek tümörleri temizliyor…
Giriş Tarihi: 03.01.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 09:22

Kanser hücrelerinin düşmanı! Haftada iki kez yemek tümörleri temizliyor…

Kanser vücutta yer alan hücrelerin normal olmayan bir biçimde kontrolsüz olarak büyümesi ve yayılması durumuna denir. Kanser hücreleri ise tümörün oluşmasına neden olur böylece vücuttaki düzenli olan işleyişin önüne geçer. Kanserle mücadele edebilme konusunda da bazı besinler destekleyici niteliktedir. Şimdi sizlere bahsedeceğimiz kanser hücrelerine düşman olan bu besin sayesinde adeta tümörleri temizleyeceksiniz! İşte detayları…

Kanser hücrelerinin düşmanı! Haftada iki kez yemek tümörleri temizliyor…

Kanserle mücadele konusunda öne çıkan besinlerden birisi ise brokoli. Haftada iki kez brokoli yiyerek kansere karşı önlem alabilirsiniz.

Kanser hücrelerinin düşmanı! Haftada iki kez yemek tümörleri temizliyor…

A vitamini, C vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B3 vitamini, B9 vitamini, E vitamini ve K vitamini içerir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kanser hücrelerinin düşmanı! Haftada iki kez yemek tümörleri temizliyor…

Brokoli, antikanserojen ve antioksidan özelliklere sahiptir. Bu sayede kanser ihtimalinin azalmasında etkili bir sebze halini alır.

Kanser hücrelerinin düşmanı! Haftada iki kez yemek tümörleri temizliyor…

Antioksidan özelliği sayesinde hasara neden olan serbest radikallerin önlenmesini sağlar, hücreleri korur.

Kanser hücrelerinin düşmanı! Haftada iki kez yemek tümörleri temizliyor…

Brokolinin içeriğinde sülforafan isimli kükürt bileşiği yer alır. Bu sayede kanserin yanı sıra pek çok hastalığa karşı etkili olur.

SON DAKİKA