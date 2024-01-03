Giriş Tarihi: 03.01.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
09:22
Kanser hücrelerinin düşmanı! Haftada iki kez yemek tümörleri temizliyor…
Kanser vücutta yer alan hücrelerin normal olmayan bir biçimde kontrolsüz olarak büyümesi ve yayılması durumuna denir. Kanser hücreleri ise tümörün oluşmasına neden olur böylece vücuttaki düzenli olan işleyişin önüne geçer. Kanserle mücadele edebilme konusunda da bazı besinler destekleyici niteliktedir. Şimdi sizlere bahsedeceğimiz kanser hücrelerine düşman olan bu besin sayesinde adeta tümörleri temizleyeceksiniz! İşte detayları…