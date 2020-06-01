Kanser türleri ve kanser türlerinin en kritik belirtileri

İnsan vücudunda ihtiyaca göre yürütülen yapım/yıkım döngüsünden sürekli olarak milyarlarca hücre geçer. İşte bu hücrelerden bazıları "hücre içi kontrol merkezi"nin komutlarından kaçabilir. Komuttan kaçan hücrelerin bulundukları çevrenin etkileri ile değişime uğramaları, sayısal olarak kontrolsüz artmaları ve büyümeleri kanser adını verdiğimiz hastalığın biyolojik olarak hazırlayıcısıdır. Kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin kontrolsüz şekilde bölünüp çoğalmasıyla gelişen kötü huylu tümörlere ve urlara denir. Kanserin 100'den fazla türü vardır. İnsan vücudunu oluşturan hücrelerin bazı risk faktörleri nedeniyle mutasyona uğrayarak aşırı çoğalarak içinde yaşadıkları dokulara zarar vermesiyle başlayan bu süreç, durdurulmaz ise ölümcül olabilir. İşte kanserlerin türlerine göre belirtileri...