Karaciğer yağlanmasını bitiriyor! Günde 2 tanesi tüm kan değerlerini düzenliyor

Karanfil lif, vitamin ve mineral içerir, bu nedenle yemeğinize lezzet katmak için bütün veya öğütülmüş karanfil kullanmak bazı önemli besinleri sağlayabilir.

Bir çay kaşığı (2 gram) öğütülmüş karanfil:

Kalori: 6

Karbonhidrat: 1 gram

Lif: 1 gram

Manganez: Günlük Değerin (DV) %55'i

K Vitamini: DV'nin %2'si

Manganez, beyin işlevini sürdürmek ve güçlü kemikler oluşturmak için gerekli bir mineraldir

Zengin bir manganez kaynağı olmasının yanı sıra, karanfil sadece küçük miktarlarda kullanılır ve önemli miktarda besin sağlamaz.