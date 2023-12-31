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Giriş Tarihi: 31.12.2023 13:26 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 13:34

Karaciğer yağlanmasını bitiriyor! Günde 2 tanesi tüm kan değerlerini düzenliyor

Karanfil, güçlü kokusuyla sıkça tanınan ve doğanın şifalı bir hediyesi olarak kabul edilen bitkilerden biridir. Syzygium aromaticum adı verilen, yapraklarını dökmeyen bir ağacın çiçek tomurcuklarından elde edilen karanfil, binlerce yıldır hem tıbbi amaçlarla hem de günlük hayatta kullanılan önemli bir malzemedir. Bu doğal elementin etkileri oldukça çarpıcıdır. İşte detaylar...

Karaciğer yağlanmasını bitiriyor! Günde 2 tanesi tüm kan değerlerini düzenliyor

Karanfilleri zencefilli kurabiyelerin ana bileşenlerinden biri veya Hint mutfağında temel bir baharat olarak biliyor olabilirsiniz. Karanfil en çok tatlı ve aromatik bir baharat olarak bilinir, ancak geleneksel tıpta da kullanılmıştır.

Karaciğer yağlanmasını bitiriyor! Günde 2 tanesi tüm kan değerlerini düzenliyor

Aslında, çalışmalar, karanfildeki bileşiklerin, karaciğer sağlığını desteklemek ve kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olmak da dahil olmak üzere çeşitli sağlık yararları olabileceğini bulmuştur. İşte , karanfil yemenin en etkileyici sağlık yararları...

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Karaciğer yağlanmasını bitiriyor! Günde 2 tanesi tüm kan değerlerini düzenliyor

Karanfil lif, vitamin ve mineral içerir, bu nedenle yemeğinize lezzet katmak için bütün veya öğütülmüş karanfil kullanmak bazı önemli besinleri sağlayabilir.

Bir çay kaşığı (2 gram) öğütülmüş karanfil:

  • Kalori: 6
  • Karbonhidrat: 1 gram
  • Lif: 1 gram
  • Manganez: Günlük Değerin (DV) %55'i
  • K Vitamini: DV'nin %2'si

Manganez, beyin işlevini sürdürmek ve güçlü kemikler oluşturmak için gerekli bir mineraldir

Zengin bir manganez kaynağı olmasının yanı sıra, karanfil sadece küçük miktarlarda kullanılır ve önemli miktarda besin sağlamaz.

Karaciğer yağlanmasını bitiriyor! Günde 2 tanesi tüm kan değerlerini düzenliyor

YÜKSEK ANTİOKSİDANLAR

Birkaç önemli vitamin ve mineral içermesine ek olarak, karanfil antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, kronik hastalığın gelişimine katkıda bulunabilen oksidatif stresi azaltan bileşiklerdir. Karanfil ayrıca, doğal bir antioksidan görevi gördüğü gösterilen öjenol adı verilen bir bileşik içerir.

Karaciğer yağlanmasını bitiriyor! Günde 2 tanesi tüm kan değerlerini düzenliyor

Aslında, bir laboratuvar çalışması, öjenolün serbest radikallerin neden olduğu oksidatif hasarı, başka bir güçlü antioksidan olan E vitamininden beş kat daha etkili bir şekilde durdurduğunu buldu. Diyetinize diğer antioksidan bakımından zengin gıdalarla birlikte karanfil eklemek, genel sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olabilir.

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