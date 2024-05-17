Karaciğeri onaran en etkili besin! Vücuda doğal ilaç gibi etki ediyor

SARIMSAK VE SOĞAN:

Doğal ilaç olarak bilinen soğan ve sarımsak, detoksifikasyon sürecini destekliyor. Karaciğerin toksinleri atmasına yardımcı olan soğan ve sarımsak vücutta toksin birikmesini engelliyor. Sarımsak, köz halinde tüketildiğinde faydaları kat kat artıyor.