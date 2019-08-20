Karpuz tüketmenin faydaları saymakla bitmiyor! İşte karpuzun mucizevi faydaları...

Bir porsiyonunun 60 kalori olması sayesinde diyet yapanların ve sağlıklı beslenenlerin tercihleri arasında yer alan karpuzun çok önemli faydaları bulunuyor. Tatlı krizlerini en hafif şekilde atlatmanın iyi bir yolu olan karpuz, obeziteden kalp hastalıklarına kadar pek çok rahatsızlığa karşı doğal bir koruma sağlıyor. Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Aslıhan Altuntaş, karpuzun faydaları hakkında bilgi verdi. İşte karpuzun 11 mucizevi faydası...