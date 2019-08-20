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  • Karpuz tüketmenin faydaları saymakla bitmiyor! İşte karpuzun mucizevi faydaları...

tüketmenin faydaları saymakla bitmiyor! İşte karpuzun mucizevi faydaları...

Bir porsiyonunun 60 kalori olması sayesinde yapanların ve sağlıklı beslenenlerin tercihleri arasında yer alan karpuzun çok önemli faydaları bulunuyor. Tatlı krizlerini en hafif şekilde atlatmanın iyi bir yolu olan , obeziteden kalp hastalıklarına kadar pek çok rahatsızlığa karşı doğal bir koruma sağlıyor. Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Aslıhan Altuntaş, hakkında bilgi verdi. İşte karpuzun 11 mucizevi faydası...

Giriş Tarihi: 20.08.2019 10:21 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 10:27
Karpuz tüketmenin faydaları saymakla bitmiyor! İşte karpuzun mucizevi faydaları...

Bir porsiyonunun 60 kalori olması sayesinde yapanların ve sağlıklı beslenenlerin tercihleri arasında yer alan karpuzun çok önemli faydaları bulunuyor. Tatlı krizlerini en hafif şekilde atlatmanın iyi bir yolu olan , obeziteden kalp hastalıklarına kadar pek çok rahatsızlığa karşı doğal bir koruma sağlıyor. Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Aslıhan Altuntaş, hakkında bilgi verdi. İşte karpuzun 11 mucizevi faydası...

Karpuz tüketmenin faydaları saymakla bitmiyor! İşte karpuzun mucizevi faydaları...

Tatlı krizlerini en hafif şekilde atlatmanın iyi bir yolu olan , obeziteden kalp hastalıklarına kadar pek çok rahatsızlığa karşı doğal bir koruma sağlıyor. Beslenme ve Bölümü'nden Dyt. Aslıhan Altuntaş, hakkında bilgi verdi. İşte karpuzun 11 mucizevi faydası...

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Karpuz tüketmenin faydaları saymakla bitmiyor! İşte karpuzun mucizevi faydaları...

, su ve şeker içeriği yanında birçok vitamin ve mineral içeren düşük kalori mucizevi bir meyvedir.

Karpuz tüketmenin faydaları saymakla bitmiyor! İşte karpuzun mucizevi faydaları...

Özellikle yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri olan , kilo kontrolüne de yardımcı olmaktadır. Ayrıca karpuz, tatlı krizlerini önlemek için de özellikle tercih edilmesi gereken bir meyvedir.

Karpuz tüketmenin faydaları saymakla bitmiyor! İşte karpuzun mucizevi faydaları...

60 KALORİLİK VİTAMİN DEPOSU

; C vitamini (16 mg), pantotenik asit, biotin, potasyum (230 mg), A vitamini, B1 vitamini, B6 vitamini, bakır, magnezyum için iyi bir kaynaktır.

Karpuz tüketmenin faydaları saymakla bitmiyor! İşte karpuzun mucizevi faydaları...

Bir porsiyon yani 200 gramlık bir 60 kalori olmasıyla da iyi bir besinidir. 200 gram karpuz 15 gram karbonhidrat, 0,80 gram lif ve 8 miligram likopen içermektedir.

Karpuz tüketmenin faydaları saymakla bitmiyor! İşte karpuzun mucizevi faydaları...

BÖBREK HASTALARI DOKTORA DANIŞMADAN YEMEMELİ

Her türlü sebze ve meyve, uzun yaşamın sırrı olarak değerlendirilmektedir. Birçok araştırma gibi bitkisel besinlerin tüketilmesini obezite, diyabet, genel ölüm oranlarının azalması, kanser ve kalp hastalıklarının azalması ile ilişkilendirmektedir.

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