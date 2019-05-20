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  • Karpuzun faydaları nelerdir? İşte Ramazan ayının serinleten meyvesi

nelerdir? İşte ayının serinleten meyvesi

ayının sonlarına gelmişken tüketimi de artış gösterdi. C vitamini açısından zengin olan karpuz, kanser hücrelerine karşı koruyucudur Bilindiği üzere yaz mevsiminin vazgeçilmezi olan karpuzun vücuda birçok yararı var. Yüzde 90'ı su olan meyvenin içerisinde bulunan likopen, kalp ve damar sağlığının korunmasında önemli rol oynar. Karpuz hem serinletici hem ferahlatan lezzetiyle en çok tüketilen meyveler arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 20.05.2019 11:28 Güncelleme Tarihi: 20.05.2019 11:35
Karpuzun faydaları nelerdir? İşte Ramazan ayının serinleten meyvesi

Yaz sıcağında en lezzetli serinleme yollarından biri olan karpuzun birçok hastalığın deva olduğu ve iyi bir besin olduğu kesin. Bazı zararları da olan karpuzun sağlığımızı etkileyen özellikleri neler?

Karpuzun faydaları nelerdir? İşte Ramazan ayının serinleten meyvesi

İşte karpuzun zararları ve faydaları…
Kanser çeşitlerine karşı olan tedavi edici ve koruyucu etkisinin yanı sıra kalp fonksiyonlarının ve kan Basıncının düzenlenmesine de yardımcı olduğu biliniyor.

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Karpuzun faydaları nelerdir? İşte Ramazan ayının serinleten meyvesi

Ayrıca karpuzun, bol miktarda C vitamini ve antioksidan özelliği ile çeşitli kanser türlerine karşı etkili olan beta-karoten içerdiğini belirten uzmanlara göre, içerdiği yüksek potasyumun da kalp fonksiyonlarının ve kan basıncının düzenlenmesine yardımcı oluyor.

Karpuzun faydaları nelerdir? İşte Ramazan ayının serinleten meyvesi

Uzmanlar, aynı zamanda iyi bir lif kaynağı olduğundan bağırsak hareketlerini düzenleyen ve Bağırsak Kanserini önlemede rol oynayan karpuzun çekirdeklerinin de, içinde bulunan cucurbocitrin adlı Madde ile kan basıncını düşürmeye ve böbrek fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olduğunu kaydetti.

Karpuzun faydaları nelerdir? İşte Ramazan ayının serinleten meyvesi

Karpuzun içeriğinde bol miktarda bulunan laykopen Maddesi, vücudu kansere karşı koruyor. Laykopen maddesinin kansere karşı koruyuculuğu A vitamininden 2 kat, E vitamininden 10 kat daha fazla.

Karpuzun faydaları nelerdir? İşte Ramazan ayının serinleten meyvesi

Havaların ısınmasıyla birlikte alışveriş merkezleri ve manavların reyonlarını süslemeye başlayan karpuzun, içeriğinde bol miktarda bulunan laykopen maddesi nedeniyle, kansere karşı koruyucu özelliği bulunuyor.

Karpuzun faydaları nelerdir? İşte Ramazan ayının serinleten meyvesi

Yaz mevsiminde bolca bulunan ve ucuz olmasının yanı sıra her yaştan insan tarafından sevilen bir meyve olan karpuzun, insan sağlığına faydasına dikkati çeken Çiçek, yaz mevsiminde insanlara bol miktarda tüketilmesi tavsiye ediliyor

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