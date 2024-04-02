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Haberler Galeri Kelliği tarihe gömecek besin bulundu! Kökleri besliyor, her bir saç telini çeliğe dönüştürüyor
Giriş Tarihi: 02.04.2024 16:34 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 16:46

Kelliği tarihe gömecek besin bulundu! Kökleri besliyor, her bir saç telini çeliğe dönüştürüyor

Belli bir miktar saç dökülmesi standarttır; gün boyunca doğal olarak yaklaşık 50 ila 100 saç dökeriz. Ancak aşırı saç dökülmesi, bunu yaşayanlar için oldukça stres verici olabilir. Fakat bazı besinler, özellikle saç dökülmesinde koruyucu özelliklere sahip. İşte gür saçların sırrı o besinler…

Kelliği tarihe gömecek besin bulundu! Kökleri besliyor, her bir saç telini çeliğe dönüştürüyor

Erkeklerin üçte ikisi yaşamları boyunca erkek tipi kellikten etkilenirken, 70 yaş üstü kadınların yüzde 40'ı saç dökülmesi yaşıyor.

Kelliği tarihe gömecek besin bulundu! Kökleri besliyor, her bir saç telini çeliğe dönüştürüyor

Her ne kadar bazı insanlar genetik olarak saç dökülmesine daha yatkın olsa da, dökülmeyi hem önleyebilecek hem de dökülmeye neden olabilecek bazı faktörler bulunuyor.

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Kelliği tarihe gömecek besin bulundu! Kökleri besliyor, her bir saç telini çeliğe dönüştürüyor

Sağlıklı yaşam koçu Sarah Gibson, özellikle bazı besinlerin saçlarınızı koruyabilecek ve güçlendirebilecek önemli desteklerden biri olarak öne çıkıyor. Gibson'ın önerdiği besinler ise şöyle;

Kelliği tarihe gömecek besin bulundu! Kökleri besliyor, her bir saç telini çeliğe dönüştürüyor

AVOKADO

Özellikle tost veya salata malzemesi olan avokadolar sadece lezzetli değildir.

Sarah; "İlk yiyecek avokado çünkü içinde saç dökülmesini önlemeye yardımcı olan L-lisin var" açıklamasında bulundu.

DOMATES

Sarah, cilde faydalı olduğu da bilinen domatesi, yemeklerinize domates eklemenizi tavsiye etti. "İkinci besin domatestir çünkü domates, saç dökülmesini önlemede önemli bir unsur olan demir içerir" dedi.

Aynı zamanda sağlıklı saçlar oluşturmak için gerekli bir vitamin olan A vitamini de içeriyor.

HAVUÇ

Aslında turuncu renge sahip her sebzenin saç dökülmesine iyi gelebileceğini belirten Sarah, bu renkteki sebzelerin beta-karoten içeriğiyle öne çıktığını belirtiyor.

Beta karoten vücutta A vitaminine dönüşüyor ve A vitamini sağlıklı saçlar için çok önemli. Aynı zamanda parlayan cilde ve tırnaklarınızın sağlığına da yardımcı olur.

YER FISTIĞI

Sarah; "Beslenmenize biraz yer fıstığı eklediğinizden emin olun, çünkü yer fıstığı B3 vitamini olan niasin içerir ve B3 vitamini eksikliğinin aslında saç dökülmesine yol açtığı gösterilmiştir" açıklamasında bulundu.

BADEM

Sarah, yer fıstığının yanı sıra bademleri de düzenli olarak atıştırmayı önerdi.

"Diyetinize badem eklemeyi unutmayın çünkü badem antioksidan E vitamini içerir" dedi.

E vitamininin mükemmel saç gelişimini desteklediği ve aynı zamanda alopesi tanısı almış olsanız bile incelmeyi önlediği gösterilmiştir.

Kelliği tarihe gömecek besin bulundu! Kökleri besliyor, her bir saç telini çeliğe dönüştürüyor

Sarah; "İlk yiyecek avokado çünkü içinde saç dökülmesini önlemeye yardımcı olan L-lisin var" açıklamasında bulundu.

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