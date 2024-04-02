Kelliği tarihe gömecek besin bulundu! Kökleri besliyor, her bir saç telini çeliğe dönüştürüyor

AVOKADO

Özellikle tost veya salata malzemesi olan avokadolar sadece lezzetli değildir.

Sarah; "İlk yiyecek avokado çünkü içinde saç dökülmesini önlemeye yardımcı olan L-lisin var" açıklamasında bulundu.

DOMATES

Sarah, cilde faydalı olduğu da bilinen domatesi, yemeklerinize domates eklemenizi tavsiye etti. "İkinci besin domatestir çünkü domates, saç dökülmesini önlemede önemli bir unsur olan demir içerir" dedi.

Aynı zamanda sağlıklı saçlar oluşturmak için gerekli bir vitamin olan A vitamini de içeriyor.

HAVUÇ

Aslında turuncu renge sahip her sebzenin saç dökülmesine iyi gelebileceğini belirten Sarah, bu renkteki sebzelerin beta-karoten içeriğiyle öne çıktığını belirtiyor.

Beta karoten vücutta A vitaminine dönüşüyor ve A vitamini sağlıklı saçlar için çok önemli. Aynı zamanda parlayan cilde ve tırnaklarınızın sağlığına da yardımcı olur.

YER FISTIĞI

Sarah; "Beslenmenize biraz yer fıstığı eklediğinizden emin olun, çünkü yer fıstığı B3 vitamini olan niasin içerir ve B3 vitamini eksikliğinin aslında saç dökülmesine yol açtığı gösterilmiştir" açıklamasında bulundu.

BADEM

Sarah, yer fıstığının yanı sıra bademleri de düzenli olarak atıştırmayı önerdi.

"Diyetinize badem eklemeyi unutmayın çünkü badem antioksidan E vitamini içerir" dedi.

E vitamininin mükemmel saç gelişimini desteklediği ve aynı zamanda alopesi tanısı almış olsanız bile incelmeyi önlediği gösterilmiştir.