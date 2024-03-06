Giriş Tarihi: 06.03.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
11:19
Kemikleri adeta zırh gibi yapıyor! Günde 2 adet tüketmek yeterli...
Kemik kendini sürekli olarak yenileyen ve onaran canlı bir dokudur. Ne yazık ki 50 yaşından sonra kemikler yoğunluğunu ve gücünü kaybetmeye ve gözenekli hale gelmeye başlar, bu da osteoporoz adı verilen ve kemik kırılma riskini artıran bir kemik hastalığına yol açar. Kadınlarda osteoporoz gelişme olasılığı daha yüksektir; ancak erkekler de özellikle 70 yaşından sonra bu hastalığa yakalanma riskiyle karşı karşıyadır.