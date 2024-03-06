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Haberler Galeri Kemikleri adeta zırh gibi yapıyor! Günde 2 adet tüketmek yeterli...
Giriş Tarihi: 06.03.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 11:19

Kemikleri adeta zırh gibi yapıyor! Günde 2 adet tüketmek yeterli...

Kemik kendini sürekli olarak yenileyen ve onaran canlı bir dokudur. Ne yazık ki 50 yaşından sonra kemikler yoğunluğunu ve gücünü kaybetmeye ve gözenekli hale gelmeye başlar, bu da osteoporoz adı verilen ve kemik kırılma riskini artıran bir kemik hastalığına yol açar. Kadınlarda osteoporoz gelişme olasılığı daha yüksektir; ancak erkekler de özellikle 70 yaşından sonra bu hastalığa yakalanma riskiyle karşı karşıyadır.

Kemikleri adeta zırh gibi yapıyor! Günde 2 adet tüketmek yeterli...

Kemikleri güçlü tutmak için özellikle iki besine ihtiyacımız var: kalsiyum ve D vitamini. Vücudumuz kalsiyum üretemez, bu nedenle kalsiyum açısından zengin besinler tüketmek hayati önem taşır. D vitamini ise vücudun gıdalardaki kalsiyumu emmesine ve yaşlı yetişkinleri osteoporoza karşı korumaya yardımcı oluyor.

Kemikleri adeta zırh gibi yapıyor! Günde 2 adet tüketmek yeterli...

Her ne kadar çok az gıda süt ürünlerindeki kalsiyum seviyesine sahip olsa da, aşağıda sıralananlardan birkaçını birleştirirseniz, bir günlük ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Aşağıda açıkladığımız gibi, potasyum ve C vitamini gibi diğer besinler de kemikleri güçlü tutmak için önemlidir.

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Kemikleri adeta zırh gibi yapıyor! Günde 2 adet tüketmek yeterli...

İşte kemiklerinizi sağlıklı tutmanıza yardımcı olabilecek, diyetinize dahil edebileceğiniz sekiz yiyecek.

Kemikleri adeta zırh gibi yapıyor! Günde 2 adet tüketmek yeterli...

KURU İNCİR

Bu lezzetler, osteoporozun önlenmesine yardımcı olmak için birlikte çalışan mineraller olan hem kalsiyum hem de potasyum için iyi bir kaynaktır ve günde 2 adet tüketmeniz yeterlidir.

Kemikleri adeta zırh gibi yapıyor! Günde 2 adet tüketmek yeterli...

Kuru incir, sağlıklı bitki bazlı besinlerin (fitokimyasallar) yanı sıra hücre hasarını önlemeye yardımcı olabilecek kimyasallar (antioksidanlar) içerir. Stanford Üniversitesi'nde tıp profesörü olan Christopher Gardner'a göre ek bir artı, kuru incirin nefis tatlı olması ve süper kolay bir atıştırmalık sağlamasıdır.

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