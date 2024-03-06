Kemikleri adeta zırh gibi yapıyor! Günde 2 adet tüketmek yeterli...

Her ne kadar çok az gıda süt ürünlerindeki kalsiyum seviyesine sahip olsa da, aşağıda sıralananlardan birkaçını birleştirirseniz, bir günlük ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Aşağıda açıkladığımız gibi, potasyum ve C vitamini gibi diğer besinler de kemikleri güçlü tutmak için önemlidir.