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Kemikleri çelik gibi yapan süper

Kimyasal yapısı 17. yüzyıla kadar anlaşılmamış olmasına rağmen, minerali binlerce yıldır biliniyordu. Kalsiyum vücudumuzun ihtiyacı olan en önemli arasında yer almaktadır. Vücudumuzdaki kalsiyumun neredeyse yüzde 99'u kemik ve dişlerin yapısında saklanmaktadır. Ancak gerçek şu ki hepimiz neredeyse kalsiyum içeren besinlerden çok fazla tüketmiyoruz. Bu nedenlerden dolayı çeşitli rahatsız edici hastalıklarla karşı karşıya kalmış olabiliyoruz. Peki kalsiyum içeren besinler nelerdir? İşte kalsiyum içeren mucizevi besinler...

Giriş Tarihi: 24.10.2020 14:11 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 14:12
Kemikleri çelik gibi yapan süper gıdalar

Vücudumuzdaki kalsiyumun neredeyse yüzde 99'u kemik ve dişlerin yapısında saklanmaktadır. Ancak gerçek şu ki hepimiz neredeyse içeren besinlerden çok fazla tüketmiyoruz. Bu nedenlerden dolayı çeşitli rahatsız edici hastalıklarla karşı karşıya kalmış olabiliyoruz. Peki kalsiyum içeren besinler nelerdir? İşte kalsiyum içeren mucizevi besinler...

Kemikleri çelik gibi yapan süper gıdalar

Kalsiyumun vücudumuz için önemi uzmanlar tarafından her zaman vurgulanıyor... Sağlımız için oldukça faydalı olan deposu bu besinleri sizler için derledik...

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Kemikleri çelik gibi yapan süper gıdalar

KALSİYUM EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

1- içeren gıdaların az miktarda tüketilmesi
2- D vitamini yönünden eksik gıdalarla beslenmek
3- Çok fazla tuz tüketimi
4- Böbreklerde meydana gelen kronik hastalıklar
5- Magnezyum eksikliği
6- Kanser ve kortizon içeren ilaçlar kullanmak

Kemikleri çelik gibi yapan süper gıdalar

ÇİĞ SÜT

1 bardak: 300 mg

Genel olarak, çiğ süt ve yeşil sebzelerde en yüksek miktarlarda besin kaynakları bulunur.

Kemikleri çelik gibi yapan süper gıdalar

BADEM

1 avuç: 76 mg

Kemikleri çelik gibi yapan süper gıdalar

FASULYELER VE MERCİMEK

Fasulyenin siyahı, beyazı ya da akrabası (bezelye, maş, börülce) hiç ama hiç fark etmiyor, fasulyegillerin hepsi bol miktarda ihtiva ediyor. Mercimekgiller ailesinin de (yeşil, kırmızı) kalsiyum zengini besinler olduğunun altını çizelim. Fasulye ve mercimek zaten akraba besinler ve hepsinin de içinde kalsiyum kadar bol miktarda demir, çinko, magnezyum, potasyum ve folat var.

Kemikleri çelik gibi yapan süper gıdalar

BROKOLİ

½ fincan pişmiş: 93 mg

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