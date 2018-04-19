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Kimse inanmıyordu ama bu yöntemle 133 kilo verdi!

Giriş Tarihi: 19.04.2018 16:17 Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 16:20
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Kimse inanmıyordu ama bu yöntemle 133 kilo verdi!
Kimse inanmıyordu ama bu yöntemle 133 kilo verdi!

35 yaşındaki Zach Moore günde iki litre kola içiyordu. Giderek kilo alan adama obezite teşhisi konuldu. 18 ay içerisinde kilosunun 3'te 2'sini verdi. 208 kilo ağırlığındaki adam mide küçültme ameliyatının ardından 18 ay içerisinde 133 kilo verdi. 200 kiloyu geçtiği zamanlarda yürümekte ve nefes almakta zorlanıyordu.

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Kimse inanmıyordu ama bu yöntemle 133 kilo verdi!
Kimse inanmıyordu ama bu yöntemle 133 kilo verdi!

Çocuğunun büyüdüğünü görememekten korkmaya başladı. Kilo verme kararını böyle verdi.

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Kimse inanmıyordu ama bu yöntemle 133 kilo verdi!
Kimse inanmıyordu ama bu yöntemle 133 kilo verdi!

Moore önce gazlı içecekleri ve fast food'u kestiğini daha sonra ameliyat olarak kilo verme yolculuğuna devam etti.

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Kimse inanmıyordu ama bu yöntemle 133 kilo verdi!
Kimse inanmıyordu ama bu yöntemle 133 kilo verdi!

Moore, "Kilo kaybım karımın, ailemin ve doktorlarımın beklediğinden daha ötesinde başarılı oldu" diye konuştu.

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Kimse inanmıyordu ama bu yöntemle 133 kilo verdi!
Kimse inanmıyordu ama bu yöntemle 133 kilo verdi!

Moore artık sigarayı ve gazlı içecekleri bıraktığını daha sağlıklı bir hayat yaşadığını anlattı.

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Kimse inanmıyordu ama bu yöntemle 133 kilo verdi!
Kimse inanmıyordu ama bu yöntemle 133 kilo verdi!
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Kimse inanmıyordu ama bu yöntemle 133 kilo verdi!
Kimse inanmıyordu ama bu yöntemle 133 kilo verdi!
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