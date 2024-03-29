Giriş Tarihi: 29.03.2024 08:46
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
08:49
Kolesterol seviyelerini 1 lokmada dibe çekiyor! Tıkalı damarları anında açan o besin...
Yüksek kolesterol seviyeleri, kalp sağlığı ve artan kardiyovasküler hastalık riski üzerindeki önemli etkileri göz önüne alındığında büyük bir tehlikedir. Pek çok faktör kolesterol düzeylerini etkileyebilirken, bazıları tamamen kontrolümüz dışındadır (genetik gibi). Ancak beslenme şeklimiz kolesterol düzeylerimiz üzerinde derin bir etkiye sahip olabilir.