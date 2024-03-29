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Haberler Galeri Kolesterol seviyelerini 1 lokmada dibe çekiyor! Tıkalı damarları anında açan o besin...
Giriş Tarihi: 29.03.2024 08:46 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 08:49

Kolesterol seviyelerini 1 lokmada dibe çekiyor! Tıkalı damarları anında açan o besin...

Yüksek kolesterol seviyeleri, kalp sağlığı ve artan kardiyovasküler hastalık riski üzerindeki önemli etkileri göz önüne alındığında büyük bir tehlikedir. Pek çok faktör kolesterol düzeylerini etkileyebilirken, bazıları tamamen kontrolümüz dışındadır (genetik gibi). Ancak beslenme şeklimiz kolesterol düzeylerimiz üzerinde derin bir etkiye sahip olabilir.

Kolesterol seviyelerini 1 lokmada dibe çekiyor! Tıkalı damarları anında açan o besin...

Kalp için sağlıklı yiyecekleri günlük öğünlerinize dahil etmek , kötü kolesterolü (LDL) düşürmede ve iyi kolesterolü (HDL) yükseltmede çok önemli bir rol oynayabilir, böylece genel kalp sağlığını geliştirebilir ve kalp hastalığı riskini azaltabilir.

Kolesterol seviyelerini 1 lokmada dibe çekiyor! Tıkalı damarları anında açan o besin...

Bu bağlamda kolesterol düşürücü özellikleriyle bilinen bazı gıdalar vardır. İşte kötü kolesterolü düşüren en etkili besinler…

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Kolesterol seviyelerini 1 lokmada dibe çekiyor! Tıkalı damarları anında açan o besin...

BAKLİYAT

Mercimek ve nohut gibi gıdaları içeren baklagiller, yalnızca sağlıklı bir beslenmenin çok yönlü ve besleyici bileşenleri olmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlıklı kolesterol seviyelerinin yönetilmesinde ve desteklenmesinde de önemli bir rol oynuyor.

Kolesterol seviyelerini 1 lokmada dibe çekiyor! Tıkalı damarları anında açan o besin...

Baklagillerin sağlıklı kolesterolü desteklemesinin diğer birçok nedeninin yanı sıra, ana özelliklerinden biri de çözünebilir lif içeriğidir. Çözünür lif, sindirim sistemindeki kolesterol parçacıklarına bağlanarak ve bunları kanda dolaşmadan önce vücuttan uzaklaştırarak kolesterol yönetiminde çok önemli bir rol oynar.

Kolesterol seviyelerini 1 lokmada dibe çekiyor! Tıkalı damarları anında açan o besin...

Nutrients dergisinde yayınlanan veriler ½ fincan bakliyat tüketmenin, beyaz pirinç gibi rafine tahılla karşılaştırıldığında %10 daha fazla lif, magnezyum, bakır ve potasyum sağladığını buldu.

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