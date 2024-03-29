Kolesterol seviyelerini 1 lokmada dibe çekiyor! Tıkalı damarları anında açan o besin...

BAKLİYAT

Mercimek ve nohut gibi gıdaları içeren baklagiller, yalnızca sağlıklı bir beslenmenin çok yönlü ve besleyici bileşenleri olmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlıklı kolesterol seviyelerinin yönetilmesinde ve desteklenmesinde de önemli bir rol oynuyor.